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أسعار المنازل بأميركا تقفز بأسرع وتيرة منذ 2014

عقارات أميركا
عقارات أميركا
عقارات

أسعار المنازل بأميركا تقفز بأسرع وتيرة منذ 2014

فينيكس وسان دييغو وسياتل سجلت أكبر المكاسب

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دبي - العربية.نت

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ارتفعت أسعار المنازل في 20 مدينة أميركية في ديسمبر، مع انخفاض معدلات الرهن العقاري التي غذت سوق الإسكان.

وارتفع مؤشر كيس شيلر S&P CoreLogic Case-Shiller لقيم العقارات بنسبة 10.1% عن العام السابق، متجاوزاً متوسط ​​التقدير البالغ 9.9% في استطلاع أجرته بلومبيرغ للاقتصاديين. وجاء بعد ارتفاع 9.2% في نوفمبر وكان أكبر قفزة منذ 2014.

سجلت فينيكس وسان دييغو وسياتل أكبر المكاسب في الأسعار، وفقاً لبيان صحافي صدر يوم الثلاثاء. على الصعيد الوطني، قفز مؤشر كيس شيلر بنسبة 10.4% في ديسمبر، وهو أيضاً أكبر ارتفاع منذ 2014، وفقاً لما ذكرته بلومبيرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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وأدت معدلات الرهن العقاري المنخفضة تاريخياً إلى اندفاع جائحة الإسكان، مع وجود مخزون ضئيل من المنازل المراد شراؤها مما ساعد على تعزيز الأسعار.

كان ديسمبر هو الشهر الرابع على التوالي الذي تحقق فيه الأسعار أكبر ارتفاع منذ 2014. بدأ الارتفاع في يوليو واكتسب زخماً في الأشهر الأخيرة من عام 2020، حيث يتطلع الأميركيون إلى الاستفادة من انخفاض تكاليف الاقتراض لشراء منازل في الضواحي.

وقال الرئيس العالمي لاستراتيجية الاستثمار في شركة ستاندر أند بورز داو جونز للمؤشرات، كريغ لازارا: "تتوافق هذه البيانات مع وجهة النظر القائلة بأن كوفيد شجعت المشترين المحتملين على الانتقال من الشقق الحضرية إلى منازل الضواحي.

وارتفعت الأسعار بنسبة 14.4% في فينيكس، متصدرة جميع المدن للربع التاسع عشر على التوالي. في الغرب، كانت المكاسب الإجمالية 10.8%.

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