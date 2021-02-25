مصر.. 48 شركة عقارية تقنن أوضاعها بالساحل الشمالي

تقدمت 48 شركة تعمل في مصر، بملفاتها والمستندات المطلوبة للتعاقد مع هيئة المجتمعات العمرانية لتقنين أراضيها بالساحل الشمالي الغربي، وفقاً للقرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020 لتنمية وتطوير الساحل الشمالي.

وقالت مصادر بهيئة المجتمعات العمرانية إن 9 شركات سددت 5% من قيمة التقنين كرسوم جدية، فيما سددت 6 شركات نحو 250 ألف جنيه لكل منها، وإن الشركات المشار إليها وقعت عقود اتفاق مع هيئة المجتمعات العمرانية، وأبرزها شركتا إعمار وسياك، على أن تستكمل الشركات 10% من قيمة التقنين بعد تصديق مجلس إدارة الهيئة.

وأضافت المصادر أن هناك 33 شركة الأخرى تستكمل ملفاتها والأوراق المطلوبة لإتمام إجراءات التقنين وإعادة التخصيص وذلك تمهيداً لتوقيع عقود الاتفاق والبدء في تنفيذ مشروعاتها بالساحل الشمالي، نقلاً عن نشرة "بروبرتى بلس".

وحددت وزارة الإسكان جدولا زمنيا للاجتماع بـ170 شركة للانتهاء من مناقشة ملفاتها، تمهيدا لتوقيع عقود الاتفاق لتنفيذ مشروعاتها بالساحل الشمالى الغربي.