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"إعمار العقارية" تجتمع الثلاثاء.. وقرارات مهمة مرتقبة

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"إعمار العقارية" تجتمع الثلاثاء.. وقرارات مهمة مرتقبة

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دبي - العربية.نت

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قالت شركة "إعمار العقارية"، إن مجلس إدارتها سيناقش أموراً مهمة، منها معاملات متعلقة باستثمارات محتملة، وذلك خلال اجتماعه الذي سينعقد يوم الثلاثاء المقبل.

وأضافت الشركة في إفصاح أرسلته إلى سوق دبي المالي، أنه سيتم خلال الاجتماع كذلك مناقشة واعتماد البيانات المالية للشركة عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020، ودعوة الجمعية العمومية للانعقاد، بحسب ما ورد في صحيفة "البيان".

وبحسب الإفصاح، سيناقش مجلس الإدارة أموراً أخرى مهمة منها التقرير السنوي حول أنشطة الشركة خلال 2020.

انخفاض أرباح شركات إعمار انخفاض أرباح "إعمار" العقارية 58% في 2020 لـ2.6 مليار درهم

وسجلت شركة إعمار العقارية إيرادات بلغت 19.71 مليار درهم في العام 2020، بتراجع 20%، فيما بلغ صافي أرباحها 2.617 مليار درهم، بتراجع 58% مقارنة بالعام 2019.

وبلغت قيمة المبيعات العقارية للشركة 10.9 مليار درهم، منها 6.32 مليار درهم في الإمارات.

وقالت إعمار إن إجمالي المبيعات المتراكمة عن المشاريع قيد الإنجاز حتى الآن 36.7 مليار درهم، منها 24.74 مليار درهم في الإمارات، وسيتم احتساب إيراداتها في السنوات المقبلة.

وسجلت شركة "إعمار للتطوير" إيرادات بقيمة 9.76 مليار درهم بتراجع 23%، وصافي أرباح بقيمة 1.66 مليار درهم بتراجع 39%، بعد تسجيل مبيعات عقارية بقيمة 6.3 مليار درهم.

ووصلت قيمة المبالغ التي ستستلمها الشركة من مبيعات المشاريع قيد الإنجاز إلى 24.6 مليار درهم.

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