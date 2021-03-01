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مصر.. تأجيل قانون التسجيل العقاري لفترة لا تقل عن عامين

عقارات مصر
القاهرة
عقارات مصر

مصر.. تأجيل قانون التسجيل العقاري لفترة لا تقل عن عامين

بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي حول القانون

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - ريم الششتاوي 

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وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لدى اجتماعه الاثنين مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير العدل عمر مروان، بتأجيل تطبيق القانون رقم 186 لسنة 2020 الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري (التسجيل العقاري).

ويكون التأجيل لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، وأن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، وذلك بدلاً من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية.

وقد استعرض وزير العدل تفاصيل منظومة حصر وتنمية الثروة العقارية، وجهود الحكومة في هذا الصدد من خلال حوكمة إصدار تراخيص البناء، إلى جانب إزالة التعديات على أملاك الدولة.

كما استعرض الوزير تفاصيل إتاحة التصالح على العقارات المخالفة بضوابط، وتوفير مساكن لقاطني العشوائيات في عقارات مرخصة، حيث تهدف تلك المنظومة إلى تأمين ملكية المواطنين للثروة العقارية وتعظيم الاستفادة منها، فضلاً عن ضبط وتأمين السوق العقاري، وكذلك القضاء على البناء غير المرخص والعشوائيات.

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