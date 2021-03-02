الصين قلقة من فقاعات في أسواق العقار المحلية

أعربت لجنة الرقابة المصرفية في الصين عن قلقها بشأن المخاطر الناجمة عن الفقاعات في الأسواق المالية العالمية في ظل انفتاح اقتصادها بشكل أوسع على رأس المال الأجنبي.

وحذرت لجنة الرقابة المصرفية من أن الفقاعات في الأسواق الأميركية والأوروبية قد تنفجر عاجلا أم آجلا لأن ارتفاعاتها تتجه في الاتجاه المعاكس لأداء اقتصاداتها.

كذلك حذرت الصين من فقاعات في قطاعها العقاري حيث أظهرت بيانات رسمية الأسبوع الماضي أن أسعار المساكن في السوق الثانوية حققت أكبر ارتفاع في 18 شهرًا في يناير، فيما ارتفعت أسعار المساكن في بعض المشاريع في شنغهاي بأكثر من 30% العام الماضي.

وجاءت هذه المكاسب رغم جهود اللجنة للحد من الإقراض المصرفي لسوق العقارات و قواعد جديدة لمناقصات الأراضي مصممة للحد من ارتفاع تكاليف الأراضي.

وهذه التصريحات أثارت مخاوف جديدة بشأن المزيد من التشديد في ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأدت إلى تراجع الأسهم في جميع أنحاء آسيا، وقامت بالحد من التوسع الهائل في الإقراض في محاولة لتخفيف المخاطر الداخلية والاضطرابات الخارجية.

وفيما يتعلق بقطاع التكنولوجيا المالية، فأشارت لجنة الرقابة المصرفية إلى إن المنصات التي تقدم الخدمات المصرفية يجب أن تمتثل لمتطلبات رأس المال نفسها التي يلتزم بها المقرضون التقليديون للحد من المخاطر.