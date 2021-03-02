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السعودية.. منتدى المشاريع المستقبلية يعرض فرصاً تتجاوز 600 مليار ريال

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السعودية.. منتدى المشاريع المستقبلية يعرض فرصاً تتجاوز 600 مليار ريال

خلال الفترة من 22 إلى 24 مارس

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دبي - العربية.نت

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تنظمّ الهيئة السعودية للمقاولين، منتدى المشاريع المستقبلية، الذي من شأنه توفير ما يُقارب 1000 مشروع تعرضها أكثر من 37 جهة كبرى من القطاعات الحكومية والخاصة والهيئات بقيمة تتجاوز 600 مليار ريال، خلال الفترة من 22 إلى 24 مارس.

ويُعد المنتدى منصة لعرض المشاريع المستقبلية في الشرق الأوسط، لإيجاد الفرص للمقاولين والمستثمرين في مجال المقاولات من خلال تعرفهم على تفاصيل المشاريع الضخمة المطروحة والتقدّم لها والتعرف على آلية المنافسة عليها تحت سقف واحد.

ويُحسن ويُنظم ذلك خطط العاملين في القطاع بمعرفة الوقت الزمني للمشروعات والتكلفة المُقدرة لها، ليحصل المقاول على فُرص تُمكنه من الارتقاء بالعمل وبناء شبكة واسعة من العلاقات وإيجاد الشراكات بين المقاولين والمستثمرين والمهتمين في قطاع المقاولات، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الثلاثاء.

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وسيُعقد منتدى المشاريع المستقبلية افتراضياً هذا العام، ويُتيح فرصة التسجيل والتقدم للمشاريع والمُسابقة عليها، لمن بداخل وخارج المملكة.

وتأسست الهيئة السعودية للمقاولين بقرار من مجلس الوزراء بهدف تنظيم وتطوير قطاع المقاولات وبناء الكفاءات الإنتاجية المميزة وإيجاد بيئة آمنة ذات جودة عالمية؛ لذا فإنها تأخذ على عاتقها محاولة إيجاد حلول فاعلة للتحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي من خلال مبادرات عدة من شأنها التشجيع على الابتكار وتعزيز عملية التواصل بين الأطراف ذات العلاقة سواء القطاع العام أو الخاص.

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