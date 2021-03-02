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أسعار المنازل البريطانية ترتفع 6.9%.. مخالفة التوقعات

عقارات بريطانيا
عقارات في بريطانيا
عقارات بريطانيا

أسعار المنازل البريطانية ترتفع 6.9%.. مخالفة التوقعات

نيشن وايد للتمويل العقاري: الأسعار سجلت ارتفاعاً شهرياً بنسبة 0.7% في فبراير

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لندن - رويترز

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قالت شركة نيشن وايد للتمويل العقاري اليوم الثلاثاء إن نمو أسعار المنازل في بريطانيا ارتفع بشكل غير متوقع الشهر الماضي، متحديا توقعات بتباطؤه، بينما يستعد وزير المالية ريشي سوناك لاتخاذ تدابير جديدة في الميزانية لتعزيز السوق.

وأضافت الشركة أن أسعار المنازل ارتفعت 6.9% على أساس سنوي في فبراير من 6.4% في يناير، متجاوزة كل التوقعات في استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين أشار إلى تباطؤ إلى 5.6%.

وفي فبراير وحده، ارتفعت الأسعار 0.7%، بعد انخفاض 0.2% في يناير كانون الثاني. وكان من المتوقع أن تنخفض الأسعار في فبراير 0.3%.

ووفقا لتقارير إعلامية، فإن وزير المالية سيمدد على الأرجح خفضا مؤقتا للضرائب على شراء العقارات حتى يونيو ويعلن خطة جديدة لضمان الرهن العقاري للمشترين لأول مرة.

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