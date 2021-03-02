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بعد صعود 2.1% في فبراير.. قفزة متوقعة بأسعار عقارات أستراليا

Sydney, Australia. (File photo: AFP)
سيدني
عقارات

بعد صعود 2.1% في فبراير.. قفزة متوقعة بأسعار عقارات أستراليا

القروض العقارية ارتفعت 10%

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دبي - العربية.نت

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ارتفعت أسعار العقارات في أستراليا بنسبة 2.1% في فبراير، وهو أفضل معدل نمو منذ 2003.

الأداء الأفضل كان في مدينتي سيدني وميلبورن، وهما من بين أكثر 10 مدن في العالم من حيث تكلفة العقارات.

ونمت القروض العقارية 10% في يناير، فيما انخفضت أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية، وتم تثبيت الفائدة على القروض الممنوحة 3 سنوات على الأقل.

وساهم في زيادة الطلب على القروض تحسن الأوضاع الاقتصادية، في الوقت الذي انخفض فيه المعروض من المنازل، كما ارتفع الطلب بسبب العمل عن بعد، والتحفيز الحكومي.

وتشير التوقعات إلى ارتفاع الأسعار 20% خلال عامين.

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