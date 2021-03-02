مجلس إدارة "إعمار العقارية" يقر إعادة دمج "إعمار مولز"

وافق مجلس إدارة إعمار العقارية، اليوم الثلاثاء، على إعادة دمج إعمار مولز بموجب توصية تقدم للجمعية العمومية.

ويشتمل عرض دمج إعمار مولز في إعمار العقارية، منح حصة 0.51 في الشركة الأم مقابل كل سهم من إعمار مولز.

يأتي هذا الطرح بعلاوة لمساهمي إعمار مولز الذين تشكل أسهمهم حوالي حصة 0.47 من سهم إعمار العقارية.

تراجعت الأرباح الفصلية لشركة إعمار مولز في الربع الأخير من العام الماضي، بنسبة 78% إلى 118 مليون درهم، لتأتي أقل بكثير من توقعات المحللين عند 307 ملايين درهم.

وتراجعت الأرباح 70% في 2020 بالمقارنة مع العام الأسبق لتصل إلى 704 ملايين درهم وذلك نتيجة لتراجع الإيرادات بنسبة 25% وتراجع هامش الأرباح 60%.

كانت الشركة سجلت خلال التسعة أشهر الأولى من 2020 إيرادات بقيمة 2.49 مليار درهم.

وبلغ صافي أرباح الشركة للفترة نفسها 586 مليون درهم، رغم التحديات التي واجهتها مع تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وكانت الشركة آنذاك (الربع الثالث من 2020) قد أعلنت بقاء التوقعات المرتبطة بالربع الأخير من العام الماضي إيجابيةً مع توقعات عودة الإقبال إلى طبيعته واقتراب موسم الأعياد.