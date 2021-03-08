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بناء محطة تبريد المناطق في موقع "إكسبو 2020".. وهذه التفاصيل

إكسبو 2020
موقع معرض إكسبو 2020
إكسبو

بناء محطة تبريد المناطق في موقع "إكسبو 2020".. وهذه التفاصيل

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دبي - العربية.نت

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أنهت شركة الإمارات ديستريكيت كولينغ "إيميكول"، المملوكة بالكامل لشركة "دبي للاستثمار"، بناء محطة تبريد المناطق في موقع إكسبو 2020.

وستغطي المحطة الجديدة العديد من المشاريع في المنطقة، بما في ذلك: قرية إكسبو، موقع مركز المعارض والمؤتمرات الجديد لمعرض إكسبو 2020، إضافة إلى محطة هيئة الطرق والمواصلات.

وستوفر المحطة 60 ألف طن من التبريد، كقدرة إنتاجية إجمالية عبر جميع المراحل، علماً بأن المرحلة الأولى من المحطة بدأت العمل حالياً، وتوفر 20 ألف طن، بحسب ما ورد في صحيفة "الاتحاد".

ويعتمد تصميم المحطة على نظام فريد يستخدم مياه الصرف الصحي المعالجة مباشرة ويوفر نظاماً أفضل للتصريف باعتماد أساليب أكثر استدامة لعمليات التبريد بالمياه.

ويعتبر تطوير محطة تبريد المناطق إنجازاً على صعيد الاستدامة وقد تم توظيف الذكاء الاصطناعي في تصميمها لتبسيط عملية التبريد بالمياه وتحسينها مما يعزز رفاهية الضيوف والموظفين في موقع إكسبو 2020.

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