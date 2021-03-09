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هذه أسباب ارتفاع أسعار وإيجارات الفلل السكنية في جزيرة ياس

Yas Bay is a mega project to the south of Abu Dhabi's Yas Island
جزيرة ياس
عقارات

هذه أسباب ارتفاع أسعار وإيجارات الفلل السكنية في جزيرة ياس

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دبي - العربية.نت

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ارتفعت أسعار وإيجارات الفلل السكنية في جزيرة ياس بنسب متباينة تتراوح بين 10 إلى 20% خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالربع الأول من عام 2020.

وأرجع مسؤولون عقاريون ارتفاع أسعار وإيجارات الفلل في جزيرة ياس إلى زيادة الطلب على السكن بالفلل خلال الفترة الأخيرة بوجه عام بعد جائحة كورونا، وما فرضته من متغيرات جديدة في متطلبات السكن، بالإضافة إلى الانتهاء من تسليم عدد كبير من الوحدات الجديدة بمشاريع الفلل في جزيرة ياس مثل "وست ياس" و"ياس إيكرز".

مساحات واسعة

وذكر تقرير صادر عن شركة "إم بي إم العقارية" للاستشارات التابعة لمصرف أبوظبي الإسلامي، أن وحدات الفلل والتاون هاوس سجّلت أداءً مرناً بسبب زيادة الطلب على الأماكن المعيشية المريحة داخل المجتمعات السكنية التي تتخللها مساحات خضراء ورحابة في تصاميمها، على خلفية ازدياد الاعتماد على آليات العمل والدراسة من المنازل، بحسب ما ورد في صحيفة "الاتحاد".

وأوضح التقرير أنه رغم انخفاض متوسط معدلات بيع الفلل بنسبة أقل من 1% على أساس ربع سنوي و4.6% سنوياً، فإن بعض المواقع، مثل وست ياس وياس إيكرز وحدائق الراحة، خالفت هذا التوجّه المتراجع، بعدما شهدت زيادةً سنويةً بنسبة نحو 2 إلى 5%.

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وبحسب موقع بروبرتي فايندر، ارتفع متوسط سعر بيع الفلل المؤلفة من 4 غرف في مشروع وست ياس من 4.25 مطلع العام الماضي إلى 5.05 مليون بداية العام 2021، والخمس غرف من 4.8 إلى 5.6 مليون درهم. فيما يبلغ متوسط إيجار الأربع غرف 250 ألفاً، والخمس غرف 280 ألفاً.

كما ارتفع متوسط سعر الفلل المؤلفة من غرفتين في "ياس إيكرز" من 2.3 خلال الربع الأول من 2020 إلى 2.4 مليون درهم حالياً، والثلاث غرف من 3.1 إلى 3.2 مليون، والأربع غرف من 3.9 إلى 4.3 مليون.

فيما يبلغ متوسط إيجار الفلل ذات الغرفتين 160 ألف درهم، والثلاث غرف 190 ألفاً، والأربع غرف 250 ألفاً.

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