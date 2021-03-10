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ريرا: 221 مليون درهم رهون عقارية في دبي

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ريرا: 221 مليون درهم رهون عقارية في دبي

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دبي - العربية.نت

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أمس، أكثر من 579 مليون درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 172 مبايعة بقيمة 350.97 مليون درهم، منها 7 مبايعات للأراضي بقيمة 26.67 مليون درهم، و165 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 324.3 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، تلتها مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، تلتها مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم في منطقة منخول، بحسب ما ورد في صحيفة "الاتحاد".

وسجلت الرهون قيمة قدرها 221.25 مليون درهم، منها 15 رهن أراض بقيمة 26.49 مليون درهم و57 رهن فلل وشقق بقيمة 194.76 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 9 هبات بقيمة 7.59 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة وادي الصفا 7 بقيمة 3 ملايين درهم، وأخرى في منطقة وادي الصفا 6 بقيمة مليون درهم.

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