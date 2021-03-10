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هيلتون مصر تعتزم إضافة 1700 غرفة فندقية جديدة

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فنادق هيلتون
عقارات مصر

هيلتون مصر تعتزم إضافة 1700 غرفة فندقية جديدة

تسهم السياحة بما يصل إلى 15% من الناتج القومي في مصر

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القاهرة – رويترز

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تعتزم فنادق هيلتون بمصر إضافة نحو 1700 غرفة فندقية جديدة خلال 5 سنوات بحلول عام 2026، لترفع طاقتها الفندقية بنحو 28% عن مستواها الحالي البالغ نحو 6 آلاف غرفة فندقية.

وقال الرئيس الإقليمي لفنادق هيلتون بمصر مهاب غالي، في مقابلة مع رويترز، "ندير حاليا نحو 14 فندقا في مصر بطاقة حوالي 6000 غرفة فندقية. وهناك 9 فنادق تحت الإنشاء سيتم تشغيلها خلال 5 سنوات حتى 2026 وسنقوم نحن بالإدارة بإجمالي عدد غرف أولي 1700 غرفة".

وتدير هيلتون آلاف الفنادق حول العالم تحت نحو 18 علامة تجارية.

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وتابع غالي "نعمل على التوسع بقوة في السوق المصري الذي نعمل به منذ أكثر من 60 عاما... حتى الآن نعمل تحت علامة هيلتون وكونراد فقط وسنضيف 3 علامات تجارية جديدة خلال خمس سنوات".

وأوضح أن العلامات التجارية الجديدة هي: والدورف أستوريا - هيلتون غاردن إن- دبل تري باي هيلتون.

وتابع غالي قائلا "إجمالي العلامات التجارية التي تمتلكها مجموعة هيلتون العالمة نحو 18 علامة تجارية فتخيل كم التوسعات التي تنتظرنا في السوق المصري خلال الفترة المقبلة".

السياحة تسهم بـ15% من اقتصاد مصر

وتسهم السياحة بما يصل إلى 15% من الناتج القومي في مصر، وهي مصدر رئيسي للنقد الأجنبي.

وكانت مصر قد أغلقت الفنادق في مارس آذار 2020 عندما بدأت أزمة كورونا بها ثم أعادت فتحها بعد حوالي شهرين بنحو 25% من السعة الاستيعابية وزادت تلك النسبة لاحقا إلى 50%.

وأعادت مصر فتح مطاراتها أمام الرحلات التجارية الدولية في يوليو تموز 2020.

وأبلغ وزير السياحة المصري خالد العناني رويترز في يناير أن إيرادات السياحة بلغت حوالي 4 مليارات دولار في 2020، بانخفاض 70% عن 13.03 مليار في العام السابق، وسط جائحة كوفيد-19 وتراجع أعداد السائحين إلى نحو 3.5 مليون سائح خلال العام مقارنة مع 13.1 مليون في 2019.

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