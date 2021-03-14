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مصر.. تمويل عقاري لمحدودي الدخل بفائدة 3% لمدة 30 عاماً

اقتصاد مصر مناسبة
مصر تعتزم طرح تمويل جديد لمتوسطي الدخل
اقتصاد مصر

مصر.. تمويل عقاري لمحدودي الدخل بفائدة 3% لمدة 30 عاماً

توجه لزيادة تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة بمقدار 117 مليار جنيه خلال العامين الحالي والمقبل

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دبي - العربية.نت

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وجه الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، البنك المركزي بالعمل على إطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك بقروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3%.

جاء الإعلان عن هذا التوجه، بعد اجتماع استعرض خلاله محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، جهود مواجهة تداعيات جائحة كورونا.

وأكد المحافظ أن الوضع الحالي للاحتياطي النقدي الأجنبي يعتبر في مستوى قوي وآمن، وهو ما أدى إلى استقرار أسعار الصرف، وتحقيق سيولة في النقد الأجنبي، الأمر الذي كان له بالغ الأثر في تجاوز تداعيات كورونا خلال العام الماضي.

كما استعرض الاجتماع نتائج مبادرة عام 2015 الخاصة بالشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث بلغ إجمالي حجم التمويل الخاص بها حوالي 234 مليار جنيه، استفادت منها مليون و260 ألف منشأة تجارية وصناعية، ووفرت حوالي مليون فرصة عمل.

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ووجه الرئيس المصري بزيادة حجم هذا التمويل بمقدار 117 مليار جنيه إضافية خلال العام الحالي والقادم.

كما تم خلال الاجتماع استعراض النشاط العام للقطاع المصرفي والبنوك، حيث تم التأكيد على قوته واستقرار أدائه خلال اختبارات وضغوط جائحة كورونا.

كما عرض المحافظ جهود البنك المركزي في تطوير وإعادة هيكلة البنك الزراعي، حيث تم إعفاء 320 ألف مزارع بشطب ديونهم التي بلغت حوالي 660 مليون جنيه، بالإضافة إلى قيام البنك المركزي بضخ مبلغ 4,5 مليار جنيه بأسعار فائدة منخفضة لصالح المشروعات الزراعية الصغيرة، وتطوير وتحديث طرق الري.

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