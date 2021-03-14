هذا هو الحكم بالقضية المرفوعة ضد مستأجر عقار الربيع جينكس

أعلنت شركة أصول وبخيت الاستثمارية مدير صندوق المعذر ريت آخر المستجدات المتعلقة بالقضية المنظورة ضد شركة الكون الخليجية للتجارة والمقاولات، لدى المحكمة العامة في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول"، أن الدائرة القضائية أصدرت حكما ابتدائيا بإلزام المستأجر بدفع ما قيمته 4.25 مليون من الأجرة المتبقية في ذمة المدعي عليها لفترة سنة وتسعة أشهر، وعلى أثره استأنف المستأجر هذا الحكم.

وبينت أن المعاملة أحيلت إلى محكمة الاستئناف للاطلاع عليها ودراسة مرئيات الحكم الصادر من الدائرة القضائية.

وبناءً على الملاحظات الصادرة من محكمة الاستئناف والموجهة إلى الدائرة القضائية، فقد قرر القاضي يوم الثلاثاء في 9 مارس 2021 أنه لا يظهر له ما يؤثر على ما حكم به سابقاً وعليه أمر بإعادة المعاملة إلى محكمة الاستئناف للبت فيها دون تغيير على الحكم السابق.

وأشارت إلى أنه لا يزال سير القضية قائماً بانتظار صدور الحكم النهائي، وعليه سيتم تحديد الأثر الناتج، حيث إن الحكم لم يكتسب الصفة القطعية، مبينة أنها ستقوم بإعلان أي مستجدات تتعلق في هذا الشأن.

وكان صندوق "المعذر ريت" قد أعلن في أغسطس الماضي، تلقي مدير الصندوق شركة "أصول وبخيت الاستثمارية"، خطابا من قبل شركة "الكون الخليجية للتجارة والمقاولات" بصفتها المستأجر الرئيسي لعقار الربيع جينكس، يفيد برغبتها في تسليم الوحدات المستأجرة.