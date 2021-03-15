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بريطانيا.. ارتفاع أسعار المنازل بأسرع وتيرة منذ 5 أشهر

Neighborhood district of Vauxhall in London, UK. (Shutterstock)
لندن
عقارات بريطانيا

بريطانيا.. ارتفاع أسعار المنازل بأسرع وتيرة منذ 5 أشهر

الطلب على المنازل يتجاوز العرض بأكبر هامش منذ 10 سنوات

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دبي - العربية.نت

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ارتفعت أسعار المنازل في بريطانيا بأسرع وتيرة لها في 5 أشهر في مارس، في إشارة إلى أن سوق الإسكان تتجاهل أسوأ ركود اقتصادي في البلاد منذ ثلاثة قرون.

وزادت الاستفسارات من المشترين المحتملين إلى مستوى قياسي هذا الشهر بدعم من إعفاءات ضريبية على المشتريات ووسط بحث أصحاب المنازل عن مساحات أكبر بعد ثلاث عمليات إغلاق للاقتصاد خلال العام الماضي بسبب جائحة كورونا بحسب Rightmove.

وارتفعت أسعار المنازل المطلوبة هذا الشهر بثمانية أعشار في المئة مقارنة مع فبراير، فيما نمت الأسعار بنسبة 2.7% مقارنة مع مارس من العام الماضي وسط تجاوز الطلب على المنازل العرض بأكبر هامش منذ أكثر من عشر سنوات.

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