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1.78 مليار درهم الرهونات العقارية في دبي

People enjoy the beach in front of the city skyline with the world tallest tower, Burj Khalifa, in Dubai, United Arab Emirates, Friday, Feb. 12, 2021. (AP)
عقارات دبي
عقارات دبي

1.78 مليار درهم الرهونات العقارية في دبي

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دبي - العربية.نت

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أكثر من 2.3 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 197 مبايعة بـ 442.5 مليون درهم، منها 29 مبايعة للأراضي بـ94.27 مليون درهم و168 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 348.23 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.78 مليار درهم منها 16 رهن أراضي بقيمة 102.48 مليون درهم و62 رهن فلل وشقق بقيمة 1.67 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة مليار درهم وأخرى في منطقة مجمع دبي للاستثمار الأول بقيمة 63 مليون درهم، بحسب ما ورد في صحيفة "البيان".

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 17 هبة بقيمة 136.04 مليون درهم كان أهمها بمنطقة أم سقيم الأولى بقيمة 30 مليون درهم، وأخرى في منطقة المنارة بقيمة 30 مليون درهم.

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