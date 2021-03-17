.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

أميركا.. تراجع بناء المنازل 10% لـ 1.4 مليون وحدة

منازل أميركا
منازل في أميركا
اقتصاد أميركا

أميركا.. تراجع بناء المنازل 10% لـ 1.4 مليون وحدة

تراجع حاد لبناء المنازل بالولايات المتحدة في فبراير

متابع الغاء المتابعة

واشنطن - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

تراجع بناء المنازل في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في فبراير، إذ سيطرت برودة شديدة على الكثير من مناطق البلاد، وذلك في انتكاسة مؤقتة لسوق الإسكان الذي لا يزال مدعوما بضعف شديد للمنازل المتاحة في ظل طلب قوي على منازل أكبر.

وقالت وزارة التجارة الأربعاء، إن بناء المنازل الجديدة تراجع 10.3% إلى وتيرة سنوية معدلة في ضوء العوامل الموسمية عند 1.421 مليون وحدة الشهر الماضي.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض بناء المنازل الجديدة إلى معدل عند 1.560 مليون وحدة في فبراير.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

أسترازينيكا ثانية.. تطمين أميركي رفيع: اللقاح جيد جداً أسترازينيكا ثانية.. تطمين أميركي رفيع: اللقاح جيد جداً
ألغاز كورونا تتوالى.. متعافون يعانون من الرائحة الكريهة ألغاز كورونا تتوالى.. متعافون يعانون من الرائحة الكريهة

الأكثر قراءة

لليوم الثاني على التوالي.. ارتفاع إصابات كورونا بالسعودية لليوم الثاني على التوالي.. ارتفاع إصابات كورونا بالسعودية
ضربتها به ضرتها.. صور بشعة لساطور في رأس مصرية ضربتها به ضرتها.. صور بشعة لساطور في رأس مصرية
ألغاز كورونا تتوالى.. متعافون يعانون من الرائحة الكريهة ألغاز كورونا تتوالى.. متعافون يعانون من الرائحة الكريهة
السعودية تشترط تحصين كل العاملين بالنقل.. في هذا التاريخ السعودية تشترط تحصين كل العاملين بالنقل.. في هذا التاريخ
كورونا وتأثيره الاجتماعي على البشر.. مفاجآت صادمة كورونا وتأثيره الاجتماعي على البشر.. مفاجآت صادمة
بعد الجدل حول صهره وكورونا.. هاني مهنا يوضح بعد الجدل حول صهره وكورونا.. هاني مهنا يوضح

قبل أن تذهب

لماذا لم تستطع إيران التملص من ضمانات التفتيش؟
لماذا لم تستطع إيران التملص من ضمانات التفتيش؟

اكتشف المزيد