"شعاع كابيتال" تعين وليد الهندي رئيساً تنفيذياً لقطاع العقارات

أعلنت "شعاع كابيتال"، تعيين وليد الهندي رئيساً تنفيذياً لقطاع العقارات.

وسيعمل الهندي على دفع عجلة نمو المنصة العقارية للمجموعة من خلال إدارة محفظتها الواسعة.

وتنشط "شعاع كابيتال" على نحو كبير في مجال الاستثمار العقاري، حيث تزيد قيمة استثماراتها في هذا القطاع على 11 مليار دولار أميركي من الأصول تحت الإدارة ومشاريع التطوير العقاري وإدارة الأصول من خلال شركتي "نورث أيكر" و"أستريا" في المملكة المتحدة، و"تيرا للاستثمارات العقارية" في الإمارات العربية المتحدة، و"شعاع كابيتال العربية السعودية".

ويتمتع الهندي برصيد غني من الخبرات في قطاع العقارات يمتد لأكثر من 25 عاماً.

وقد شغل سابقاً منصب الرئيس التنفيذي لشركة "إمكان العقارية" لمدة خمس سنوات ساهم خلالها في تنمية أعمال الشركة لتغدو واحدة من أبرز شركات التطوير العقاري في منطقة الشرق الأوسط.

وتولى خلال تلك الفترة تطوير محفظة من المشاريع تقدر قيمتها الآن بأكثر من 100 مليار درهم، وتشمل 26 مشروعاً في ستة بلدان. وكان الهندي أيضاً عضواً في مجلس الإدارة ومديراً تنفيذياً لشركة "إمكان مصر"، وعضواً في مجلس إدارة "إمكان المغرب"، فضلاً عن عضويته في مجلس إدارة شركة "إتش إتش آر إم" العالمية لإدارة أصول الضيافة.

وشغل الهندي قبل ذلك منصب الرئيس التنفيذي لقطاع التطوير في شركة "إعمار مصر"، حيث أدار محفظة دولية من المشاريع تجاوزت قيمتها 12 مليار دولار. وكان قد استهلّ حياته المهنية كمهندس معماري ومطور عقاري في الولايات المتحدة بعد حصوله على شهادة البكالوريوس في الهندسة المعمارية من جامعة مينيسوتا، والتي تولى فيها تدريس الهندسة المعمارية كعضو مساعد في هيئتها التدريسية.