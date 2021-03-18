.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

S&P تتوقع سرعة تعافي قطاع العقارات في دبي لـ3 أسباب

عقارات دبي إنشاءات مناسبة
قطاع العقارات في دبي سيشهد تحسناً في 2021
عقارات دبي

S&P تتوقع سرعة تعافي قطاع العقارات في دبي لـ3 أسباب

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أكدت وكالة "إس آند بي غلوبال" للتصنيفات الائتمانية، أن تسارع حملات التطعيم ضد فيروس "كوفيد 19" في الإمارات، يزيد من سرعة تعافي النمو الاقتصادي خلال العام الحالي.

جاء ذلك خلال ندوة افتراضية نظمتها حول "توقعات دول مجلس التعاون الخليجي 2021 – طريق التعافي".

وتوقع محلل الائتمان الأول لدى "إس آند بي" محمد دمق، تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال العام الحالي، بعد تحديات العام الماضي، بسبب جائحة كوفيد 19، وانخفاض أسعار النفط، بحسب ما ورد في صحيفة "البيان".

خبير: زيادة المعروض بسوق العقارات بدبي بدأ 2015 قصص خاصة اقتصاد الإمارات خبير: زيادة المعروض بسوق العقارات بدبي بدأ 2015

وقال إن هدف الجهات المعنية، تطعيم 50% من السكان مع حلول نهاية الربع الأول 2021، يعتبر عاملاً إيجابياً لدعم الأنشطة الاقتصادية في الدولة.

من جهتها، توقّعت محللة تصنيفات الشركات والعقارات لدى "إس آند بي غلوبال"، سابنا جاجتياني أن يشهد قطاع العقارات في دبي تحسناً في 2021، بالرغم من التحديات التشغيلية الحالية.

وأشارت إلى أن 3 عوامل رئيسة، تقود إلى تعافي قطاع العقارات السكنية، وهي: تراجع عدد المشروعات الجديدة، من خلال إبقائها بالحد الأدنى، وخفض أسعار الفائدة على قروض الرهن العقاري، لتشجيع المقيمين على شراء الوحدات السكنية، بدلاً من الإيجار، وتراجع الأسعار إلى الحد الذي يجعل من الاستثمار في العقارات السكنية استثماراً جاذباً في دبي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

فيديو لترمب يسخر من تعثر بايدن وسقوطه على سلم الطائرة فيديو لترمب يسخر من تعثر بايدن وسقوطه على سلم الطائرة
ركّز على كورونا وتداعياته.. هكذا تصدرت السعودية عربياً تقرير السعادة العالمي لـ2021 ركّز على كورونا وتداعياته.. هكذا تصدرت السعودية عربياً تقرير السعادة العالمي لـ2021

الأكثر قراءة

السعودية تعلن مبادرة لإنهاء الأزمة في اليمن للوصول إلى اتفاق سياسي شامل السعودية تعلن مبادرة لإنهاء الأزمة في اليمن للوصول إلى اتفاق سياسي شامل
عملاق تسوق جديد.. موقع يتجاوز علي بابا عملاق تسوق جديد.. موقع يتجاوز علي بابا
فيديو لترمب يسخر من تعثر بايدن وسقوطه على سلم الطائرة فيديو لترمب يسخر من تعثر بايدن وسقوطه على سلم الطائرة
نائب وزير الدفاع السعودي: المبادرة تمنح فرصة لإعلاء مصالح اليمن على أطماع إيران نائب وزير الدفاع السعودي: المبادرة تمنح فرصة لإعلاء مصالح اليمن على أطماع إيران
بعد تصريحات هاري وميغان النارية.. بعد تصريحات هاري وميغان النارية.. "باكنغهام" يدرس اتخاذ إجراء غير مسبوق
صفقة بـ 25 مليار دولار ستربط خطوط السكك الحديدية لثلاث دول صفقة بـ 25 مليار دولار ستربط خطوط السكك الحديدية لثلاث دول

قبل أن تذهب

الأردن يواجه الارتفاع في إصابات كورونا بإقامة مستشفيات ميدانية
الأردن يواجه الارتفاع في إصابات كورونا بإقامة مستشفيات ميدانية

اكتشف المزيد