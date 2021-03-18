S&P تتوقع سرعة تعافي قطاع العقارات في دبي لـ3 أسباب

أكدت وكالة "إس آند بي غلوبال" للتصنيفات الائتمانية، أن تسارع حملات التطعيم ضد فيروس "كوفيد 19" في الإمارات، يزيد من سرعة تعافي النمو الاقتصادي خلال العام الحالي.

جاء ذلك خلال ندوة افتراضية نظمتها حول "توقعات دول مجلس التعاون الخليجي 2021 – طريق التعافي".

وتوقع محلل الائتمان الأول لدى "إس آند بي" محمد دمق، تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال العام الحالي، بعد تحديات العام الماضي، بسبب جائحة كوفيد 19، وانخفاض أسعار النفط، بحسب ما ورد في صحيفة "البيان".

وقال إن هدف الجهات المعنية، تطعيم 50% من السكان مع حلول نهاية الربع الأول 2021، يعتبر عاملاً إيجابياً لدعم الأنشطة الاقتصادية في الدولة.

من جهتها، توقّعت محللة تصنيفات الشركات والعقارات لدى "إس آند بي غلوبال"، سابنا جاجتياني أن يشهد قطاع العقارات في دبي تحسناً في 2021، بالرغم من التحديات التشغيلية الحالية.

وأشارت إلى أن 3 عوامل رئيسة، تقود إلى تعافي قطاع العقارات السكنية، وهي: تراجع عدد المشروعات الجديدة، من خلال إبقائها بالحد الأدنى، وخفض أسعار الفائدة على قروض الرهن العقاري، لتشجيع المقيمين على شراء الوحدات السكنية، بدلاً من الإيجار، وتراجع الأسعار إلى الحد الذي يجعل من الاستثمار في العقارات السكنية استثماراً جاذباً في دبي.