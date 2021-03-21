"الرياض للتعمير" توقع عقد بيع أجزاء من مخطط تنال بـ576 مليون ريال

أعلنت شركة "الرياض للتعمير"، أنها تلقت خطابا بتاريخ 18 مارس 2021 من شركة أدير العقارية وكيل التسويق الحصري لشركة "تنال للاستثمار والتطوير العقاري"، يفيد أنها وقعت عقودا لبيع أجزاء من مخطط تنال تبلغ إجمالي مساحتها 357.53 ألف متر مربع، وذلك بقيمة إجمالية قدرها 576.01 مليون ريال، بالإضافة إلى تحمل المشتري ضريبة التصرفات العقارية.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول"، اليوم، إن شركة "أدير" سوف تبدأ في إجراءات الإفراغ اعتباراً من الأسبوع المقبل.

وتبلغ حصة شركة الرياض للتعمير من تلك المبيعات ما نسبته 69.38%.

وقدرت الشركة تحقيق إجمالي أرباح من هذه المبيعات بقيمة 180 مليون ريال، مشيرة إلى أنه سوف يظهر أثرها المالي خلال الربعين الأول والثاني من العام 2021.