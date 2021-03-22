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تراجع حاد بمبيعات المنازل الأميركية.. الأسعار تقفز

منازل أميركا
منزل في أميركا
عقارات

تراجع حاد بمبيعات المنازل الأميركية.. الأسعار تقفز

مبيعات المنازل القائمة انخفضت 6.6% إلى 6.22 مليون وحدة الشهر الماضي

متابع الغاء المتابعة

واشنطن - رويترز

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تراجعت مبيعات المنازل الأميركية القائمة أكثر من المتوقع في فبراير وسط طقس بارد في العديد من المناطق، وقد يكون أي انتعاش محدودا بفعل ارتفاع أسعار الرهن العقاري وأسعار المنازل عموما في ظل شح المعروض.

وقالت الرابطة الوطنية للعقاريين الاثنين إن مبيعات المنازل القائمة انخفضت 6.6% إلى وتيرة سنوية معدلة في ضوء العوامل الموسمية بلغت 6.22 مليون وحدة الشهر الماضي.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض المبيعات 3 إلى معدل يبلغ 6.50 مليون وحدة في فبراير شباط. تشكل مبيعات المنازل القائمة معظم مبيعات المنازل الأميركية، وزادت 9.1% على أساس سنوي.

شمل تراجع مبيعات الشهر الماضي مناطق الشمال الشرقي والجنوب والغرب الأوسط، لكنها ارتفعت في الغرب.

وقفز متوسط سعر المنزل 15.8% عنه قبل سنة إلى 313 ألف دولار في فبراير. تشهد الأسعار ارتفاعا بسبب نقص حاد في المنازل المعروضة للبيع.

وبلغ عدد المنازل القائمة المعروضة للبيع 1.03 مليون في فبراير، بانخفاض 29.5% على أساس سنوي وهو معدل قياسي.

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