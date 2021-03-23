"سيتي إيدج" المصرية تستهدف تعاقدات عقارية بـ16 مليار جنيه

قال الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري محمد المكاوي، إن الشركة المصرية تستهدف مبيعات تعاقدية بنحو 16 مليار جنيه (1.02 مليار دولار) في 2021 مقارنة مع 11 مليار جنيه في 2020.

وأطلقت سيتي إيدج أولى مشاريعها في فبراير شباط 2018، وهي مملوكة بنسبة 60% لهيئة المجتمعات العمرانية و40% لبنك التعمير والإسكان ولشركة تابعة له.

وتعمل الشركة في بعض مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية إلى جانب تطوير الأراضي الخاصة بها.

وفي هذا السياق، أضاف المكاوي في بيان أن المبيعات المستهدفة تشمل 8 مليارات جنيه متوقعة من مشروعات الشركة في مدينة العلمين الجديدة و3 مليارات من أبراج ماسبيرو ومثلها من مشروع بالعاصمة الإدارية الجديدة وملياري جنيه من بقية مشروعات الشركة.