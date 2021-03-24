"نخيل" تطرح للبيع آخر الوحدات السكنية في "ذا بالم تاور"

طرحت شركة "نخيل" للتطوير العقاري آخر الشقق السكنية المتبقية في المعلم العمراني برج "ذا بالم تاور"، المكون من 52 طابقاً والواقع في "نخلة جميرا" المشهورة عالمياً.

وبعد بيع نحو 70% من برج "ذا بالم تاور ريزيدنسز" تتوفر الآن الوحدات السكنية المتبقية بعروض جديدة، والتي تم الإعلان عنها أمس الثلاثاء عبر اجتماع "نخيل" الافتراضي الذي حضره المئات من الوسطاء العقاريين.

وتبدأ أسعار الوحدات العقارية في المشروع من 1.7 مليون درهم شاملة رسوم الخدمات لأول خمس سنوات وجميع رسوم التسجيل العقاري.

وقال عقيل كاظم الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى شركة "نخيل"، إنه بالرغم من الظروف الاستثنائية حققت الشركة مبيعات عقارية بقيمة 2.2 مليار درهم في العام الماضي، كما شهدت أيضاً بداية قوية لعام 2021.

ويأتي طرح آخر الشقق السكنية المتبقية للبيع بعد أيام فقط من إعلان شركة "نخيل" إنجاز 95% من برج "ذا بالم تاور".

ويقع برج "ذا بالم تاور" بارتفاع 240 متراً في قلب "نخلة جميرا"، ويوفر إطلالات على الجزيرة والخليج العربي وأفق دبي ويوفر مستويات راقية من المعيشة والترفيه والضيافة.

ويضم البرج 432 وحدة سكنية فاخرة مفروشة بالكامل، وفندق "سانت ريجيس دبي – ذا بالم" المكون من 290 غرفة ووجهة للمطاعم والترفيه على السطح مكونة من ثلاثة طوابق تضم منصة المشاهدة "ذي فيو في النخلة"، والتي تعتبر أول مكونات البرج التي سيتم افتتاحها للجمهور في وقت لاحق من الشهر الجاري.

كما يضم برج "ذا بالم تاور"، محطة لقطار "ذا بالم مونوريل" في الموقع، ويتصل مباشرة مع "نخيل مول" و"حديقة الاتحاد" بالإضافة إلى مجموعة من المطاعم ووجهات الترفيه القريبة.

وتتوفر الوحدات السكنية المكونة من استوديوهات وغرفة وغرفتين وثلاث غرف نوم في المستويات من 19 إلى 47، بينما سيشغل "فندق سانت ريجيس دبي – ذا بالم" من فئة الخمس نجوم والذي سيتم افتتاحه هذا الصيف أول 18 طابقاً من البرج.

يشار إلى أنه تم إطلاق برج "ذا بالم تاور ريزيدنسز" عبر حملة تسويقية جديدة تحمل شعار "عندما تعانق النخلة السحاب"، تستهدف المستثمرين المحليين والدوليين.