مبيعات عقارات دبي تصل إلى 817 مليون دولار في أسبوع

بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 3 مليارات درهم (817 مليون دولار).

وشهدت الدائرة تسجيل 772 مبايعة بقيمة 1.72 مليار درهم منها 112 مبايعة أراض بقيمة 541.19 مليون درهم و660 مبايعة شقق وفلل بقيمة 1.18 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 55 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 32 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، ومن ثم مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى.

وتصدرت منطقة الحبية الرابعة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 25 مبايعة بقيمة 88 مليون درهم تلتها منطقة ند الشبا الثالثة بتسجيلها 19 مبايعة بقيمة 49 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 16 مبايعة بقيمة 136 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 28 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 26 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق، من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 94 مبايعة بقيمة 167 مليون درهم تلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 61 مبايعة بقيمة 128 مليون درهم والخليج التجاري بتسجيلها 53 مبايعة بقيمة 60 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.15 مليار درهم منها 54 رهن أراض بقيمة 238.25 مليون درهم، و177 رهن فلل وشقق بقيمة 914.58 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة البرشاء الأولى بقيمة 191 مليون درهم وأخرى في منطقة البدع بقيمة 120 مليون درهم.

وشهدت الهبات تسجيل 42 هبة بقيمة 146.02 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 79 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 17 مليون درهم.