"الدار العقارية" تكشف خطة تجديد شاملة لـ "ياس مول" بـ 500 مليون درهم

أعلنت شركة الدار للاستثمار أمس الاثنين، عن خطة تجديد شاملة بقيمة 500 مليون درهم لمركز "ياس مول"، من أجل تعزيز مكانته كنقطة محورية وسط جزيرة ياس، الوجهة السكنية والترفيهية سريعة النمو في أبوظبي.

ويهدف هذا الاستثمار الأساسي إلى الارتقاء بتجربة العملاء من خلال عملية إعادة تصميم المساحات الرئيسية داخل المول وإطلاق مفاهيم جديدة ومبتكرة للتسوّق.

وستتمكن الدار للاستثمار من خلال خطة التجديد من إعادة تصميم 40% من إجمالي مساحات التأجير، لتقديم متاجر ذات تجارب فريدة ومطاعم ومقاهٍ ومكاتب. وانطلقت أعمال التجديد في الأقسام الرئيسية خلال مارس الحالي على أن تُستكمل على عدة مراحل خلال فترة 12 إلى 18 شهراً.

وحافظت الدار العقارية على معدلات إقبال مستقرة عبر وجهات التسوق التابعة لها، رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم.

وقال جاسم صالح بوصيبع، الرئيس التنفيذي لشركة الدار للاستثمار، إنه "منذ افتتاح ياس مول قبل أكثر من ستّ سنوات، رسّخ مكانته كوجهة التسوق والترفيه الرائدة في أبوظبي".

وأضاف: "اليوم نُطلق خطتنا لإعادة تصميم وتجديد المركز التجاري استجابةً للاحتياجات المتغيرة للعملاء، وبما يتوافق مع التطور في توجهات قطاع التسوق حول العالم.. وفي النتيجة ستقدم الخطة مفاهيم وعروضاً جديدة ومتنوعة تثري تجربة العملاء".

وتسعى هذه الخطة التطويرية أيضاً إلى الارتقاء بتجربة العملاء داخل المول من خلال توفير تقنيات جديدة لإرشادات التنقل داخل المول، بالإضافة إلى شاشة رقمية تفاعلية بتصميم فني ستحل محل نافورة المياه في ساحة "تاون سكوير"، وستشمل الخطة أيضاً أعمال تجديد لمواقف السيارات والمداخل ومكاتب الاستقبال لإثراء مستوى تجربة العملاء.

وفي إطار التزام "ياس مول" بحماية البيئة، ستضاف إلى المول محطة معالجة مصممة خصيصاً لتحويل مخلفات الطعام إلى تربة حيوية سيتم استخدامها كسماد عضوي تكفي لـ 115,000 متر مربع من المساحات الخضراء الخاصة بالمركز، بالإضافة إلى ذلك، سيتم استبدال 60 ألف مصباح إضاءة بمصابيح موفرة للطاقة "LED" في جميع أقسام المول، وستسهم هذه التغييرات في خفض البصمة الكربونية لـ "ياس مول" بمقدار 59 طناً سنوياً وزيادة معدل إعادة التدوير في المول من 30% إلى 40% .

وستشمل خطة التجديد ميزات جديدة لتسهيل الحركة والتنقل بشكل شامل لأصحاب الهمم.

وتحتضن جزيرة ياس مجموعة متنوعة من المشاريع السكنية التابعة لشركة الدار العقارية، بما في ذلك مجمعات "نويا" و"ووترز أج" و"أنسام" و"وست ياس" و"ياس إيكرز" و"مايان".

وبحلول نهاية عام 2021، سيصل إجمالي عدد الوحدات السكنية في جزيرة ياس وشاطئ الراحة إلى 15,000 وحدة، وسيكون "ياس مول" على بعد 10 دقائق فقط بالسيارة من 50 ألف نسمة.