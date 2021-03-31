تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار المنازل البريطانية في مارس

قالت نيشن وايد للتمويل العقاري الأربعاء إن وتيرة نمو أسعار المنازل في بريطانيا تباطأت بأكثر من المتوقع في مارس قبل نهاية مزمعة مسبقا لخفض الضرائب لصالح المشترين.

ونزلت أسعار المنازل 0.2% علي أساس شهري، لتتباطأ وتيرة الزيادة السنوية إلى 5.7% من 6.9% في مارس. وتوقع استطلاع لرويترز زيادة شهرية 0.4% و6.4% سنويا.

وقال روبرت جاردنر كبير الاقتصاديين لدى نيشن وايد "في ضوء أن الاقتصاد الأوسع نطاقا وسوق العمل سجلا أداء أفضل من المتوقع في الشهور الأخيرة، فإن التباطؤ في مارس آذار يعكس على الأرجح تراجع الطلب قبل الموعد الأصلي لنهاية إعفاء من رسم الدمغة".

وفي الثالث من مارس آذار، أعلن وزير المالية ريشي سوناك تمديد الإعفاء الضريبي للمشترين للعقارات السكنية وإطلاق برنامج ضمانات جديد للتمويل العقاري.