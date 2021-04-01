السعودية: 56% نمو فرز الوحدات العقارية بالربع الأول 2021

كشف برنامج فَرز الوحدات العقارية في السعودية، عن فرزه أكثر من 3,6 مليون م2 للوحدات العقارية خلال الربع الأول من العام الجاري 2021، محققاً أرقاماً قياسية بزيادة 56% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي 2020.

وأوضح البرنامج في بيان صحافي، أن الربع الأول من العام الماضي 2020 سجّل فرز أكثر من 130 ألف وحدة عقارية بمساحات تتجاوز 2 مليون م2، ضمن خدمة فرز الوحدات العقارية الواقعة في مساحة جغرافية محددة ومشتركة الأجزاء والمرافق، مثل: (الأبراج والمجمعات السكنية أو التجارية)، ليصبح لكل وحدة صك ملكية مستقل، بهدف إيجاد الحلول التنظيمية التي توفّر الشفافية في السوق العقاري، وتشجيع الأسر على التملك في المجمعات العقارية بكل يسر وسهولة.

ويُمكن إصدار "شهادة فرز الوحدات العقارية" إلكترونياً من خلال الرابط، في إطار جهود البرنامج لتسهيل التصرف بالوحدة من قبل مالكها في حال البيع والشراء والتأجير، والحصول على الخدمات المتنوعة التي تتطلب بيانات فرز الوحدة العقارية لتقديمها، مشيراً إلى أن شهادة الفَرز هي وثيقة إلكترونية رسمية تصدر باسم مالك الوحدة العقارية توضح بيانات الوحدة المفرزة.

يُذكر أن "فَرز الوحدات العقارية" أحد مبادرات برنامج الإسكان التي يتم من خلالها فرز أو إعادة فرز مبنى أو مجمع عقاري إلى وحدات عقارية عدة، لتحديد جميع المعلومات عن الوحدة العقارية ونصابها من مساحة الأرض والأجزاء المشتركة في العقار لحفظ الحقوق وحسن الانتفاع، وتُقدَّم الخدمة للمستفيدين (المالك أو المطور) من خلال المكاتب الاستشارية والمساحية المعتمدة لدى البرنامج، وتصدر محاضر الفرز بعد التدقيق والموافقة على الطلب ليتم إرسالها إلى كتابة العدل، وذلك لإصدار صكوك الملكية للمستفيد.