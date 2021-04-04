ارتفاع الطلب على الفلل والأراضي السكنية في دبي

حققت مبيعات العقارات خلال الربع الأول من العام الجاري نمواً تجاوزت نسبته 15% لتصل إلى 24.89 مليار درهم، مقارنة مع مبيعات الفترة المماثلة من العامين 2020 و2019 التي بلغت فيها المبيعات 21.3 مليار درهم و20.21 مليار درهم على التوالي وفقاً لعمليات رصد قامت بها الرواد للعقارات المتخصصة في الاستشارات والتسويق العقاري في دبي استناداً على بيانات تصرفات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وسجلت عملية الرصد نحو 11664 معاملة تمت خلال الفترة ذاتها من العام الجاري مقارنة مع 10111 معاملة نهاية الربع الأول من العام الماضي و8863 معاملة خلال الربع الأول من العام 2019.

وأظهرت الإحصائيات تسيّد شهر مارس المبيعات العقارية بقيمة 10.73 مليار درهم من خلال 4585 معاملة توزعت على 3156 وحدة سكنية و989 مبنى ونحو 440 قطعة أرض، مقارنة بشهر فبراير الماضي الذي بلغت فيه قيمة المبيعات 7.4 مليار درهم تم تنفيذها من خلال 3785 معاملة بيع لـ 2789 وحدة سكنية و633 مبنى ونحو 363 قطعة أرض، وشهر يناير الذي حقق نحو 6.7 مليار درهم مبيعات عقارية جاءت من خلال 3294 معاملة تم من خلالها بيع 2213 وحدة سكنية و738 مبنى و344 قطعة أرض.