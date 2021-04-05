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مصر الجديدة للإسكان للعربية: زيادة رأس المال مليار جنيه لتمويل نيو هليوبوليس

عقارات مصر

مصر الجديدة للإسكان للعربية: زيادة رأس المال مليار جنيه لتمويل نيو هليوبوليس

توقع تعافي السوق العقارية نهاية العام الحالي

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دبي - العربية.نت

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توقع الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، تامر ناصر، في مقابلة مع "العربية" أن يبدأ السوق العقاري في مصر نهاية العام الحالي، بالارتفاع ويزداد الطلب على المنتجات، للمطورين الذين يحسنون اختيار مشاريعهم، ويقدمون عروضا بمنتجات مناسبة بسعر مناسب للسوق.

وشرح ناصر أن لدى الشركة مشاريع ضخمة، أبرزها مشروع "هليوبارك" السكني الخدمي، بمنطقة القاهرة الجديدة على مساحة 1700 فدان بإيرادات متوقعة تقدر بحوالي 100 مليار جنيه.

وأوضح أن إتمام التعاقد مع المطور سيكون قبل نهاية الربع الثالث من العام، مضيفا أن شركات "ماجد الفطيم" و"مدينة نصر للإسكان" و"ماونتن" تقدمت لشراء كراسة الشروط.

وكانت "مصر الجديدة للإسكان" قد أجلت طرح كراسة شروط تطوير مشروع هليوبارك بمساحة 1700 فدان بمنطقة القاهرة الجديدة إلى اليوم بدلاً، من مارس الماضي. وقامت خمس شركات تطوير عقاري، بالتقدم للمشروع عبر سحب كراسة الشروط الخاصة به.

وقال إن الشركة لديها توجه خلال عام من اليوم، لاستدعاء زيادة لرأس المال بحدود مليار جنيه لتمويل مشروع مدينة "نيو هليوبوليس".

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