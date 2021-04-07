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"الدار" تطلق مشروع "نويا فيفا" على جزيرة ياس

مشروع نويا فيفا

"الدار" تطلق مشروع "نويا فيفا" على جزيرة ياس

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أبوظبي - وام

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أعلنت شركة "الدار" العقارية عن إطلاق مشروع "نويا فيفا" ليكون بمثابة المرحلة الثانية من مشروع "نويا" السكني على جزيرة ياس، الذي حقق نجاحاً كبيراً وقت إطلاقه.

وتتوفر جميع الوحدات السكنية في المجمّع للشراء على أساس التملّك الحر للعملاء من جميع الجنسيات.

وسيضيف "نويا فيفا" 480 وحدة سكنية، تشمل فللاً تضم أربع غرف نوم، ومنازل تاون هاوس بغرفتين أو ثلاث غرف نوم، وتتمتع كلّ وحدة سكنية بمساحة خارجية خاصّة بها.

ويوفر التصميم العملي لعقارات المجمع السكني مساحة إضافية للقاطنين، إضافة إلى حدائق مجتمعية رحبة ومرافق ترفيهية خارجية تتيح لهم العيش والعمل والترفيه.

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وسيشكّل مركز المرافق المجتمعية "ذا فيليج" النقطة المحورية لمجتمع "نويا فيفا"، إذ سيضمّ متاجر تجزئة ومقاهي ومرافق للرياضة واللياقة البدنية والصحة وجودة الحياة، بالإضافة إلى مسجد ومكتبة ومنشأة تعليمية تعتمد المنهاج البريطاني وتديرها أكاديميات الدار، وذلك لتلبية كافة الاحتياجات.

وقال راشد العميرة، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى الدار للتطوير: "يعكس النجاح الذي حققته المرحلة الأولى من مشروع نويا قوة ومرونة سوق العقارات في أبوظبي، والجاذبية المتنامية لجزيرة ياس التي تُعد واحدة من أكثر الوجهات المرغوبة للعيش والترفيه في العاصمة. وقد حرصنا على تصميم مختلف لجوانب مشروع "نويا فيفا"، بدءاً من مخططات المنازل وتصاميم المساحات المجتمعية الخارجية، بكل عناية استجابة للمتطلبات المتغيرة لعملائنا".

ومن المقرر بدء أعمال إنشاء "نويا فيفا" في الربع الأخير من عام 2021، مع توقعات ببدء تسليم الوحدات في الربع الأول من 2024.

ويعدّ مشروع "نويا فيفا" أحدث المشاريع السكنية لشركة "الدار" على جزيرة ياس، والتي تضمّ أيضاً مشاريع "نويا"، و"ياس إيكرز"، و"ووترز أج"، و"ليا"، و"أنسام"، و"مايان".

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