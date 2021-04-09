فرص عقارية مغرية في إيطاليا.. منازل بـ12 ألف دولار فقط

بالنسبة للمشترين الذين يتمتعون بمهارات التصميم وبرؤية قوية وقدرة جيدة على تحسين المنازل، تعد سوق المنازل الإيطالية المنهارة بمثابة هدية. البقية منا، غير القادرين حتى على تثبيت ولو رف بسيط، لا يمكنهم إلا أن ينظروا بحسد.

تقدم عدة قرى في إيطاليا الآن منازل جاهزة للانتقال إليها، يبدأ سعرها من 10000 إلى 12000 دولار، لكن هذا يمنحك مكانًا للإقامة دون الحاجة إلى القلق بشأن إضافة سقف أو جدران جديدة، بحسب CNN.

قامت Carrega Ligure في شمال إيطاليا و Latronico في أقصى الجنوب، بإنشاء منصات على الإنترنت حيث يمكن للمشترين تصفح الصور والخرائط وتفاصيل المباني القديمة المهجورة المعروضة للبيع والتواصل مباشرة مع المالك.

تقع قرية Carrega Ligure الجبلية الصغيرة، والتي يبلغ عدد سكانها حاليًا بالكاد 90 شخصًا، على امتداد مناطق بيدمونت وليجوريا وإميليا رومانيا، حيث تعرض للبيع منازل رخيصة جدًا وجاهزة للسكن، جنبًا إلى جنب مع المنازل المتهدمة التي أعيد بناؤها جزئيًا والتي تحتاج تمامًا إلى إعادة تصميم.

وكانت عائلات المزارعين والرعاة في تلك المناطق، هجرت منازلها منذ فترة طويلة وانتقلت إلى الخارج أو إلى المدن الكبيرة.

ولا يجب توقع أي صخب أو نشاط اجتماعي، فلا يوجد شيء على الإطلاق في تلك المناطق، سوى مناظر طبيعية رائعة وهواء نقي وصمت مطبق!