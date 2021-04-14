.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

السعودية: تقليص التمويل السكني المدعوم إلى 20 عاما

وزارة الشؤون البلدية
وزارة الشؤون البلدية

السعودية: تقليص التمويل السكني المدعوم إلى 20 عاما

الطلبات الجديدة لخدمة أكبر عدد من الفئات المستهدفة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية تعميما ينص على تقليص الحد الأقصى لمدة التمويل السكني المدعوم من 25 سنة إلى 20 سنة ابتداءً من 2021/4/12 وذلك للطلبات الجديدة، سعيا منها لخدمة أكبر عدد من الفئات المستهدفة بالتمويل السكني المدعوم.

وقالت الوزارة في سياق التعميم: "تماشيًا مع استراتيجية برنامج الإسكان للمرحلة الثانية وبهدف خدمة أكبر عد د من الفئات المستهدفة بالتمويل السكني المدعوم، نفيدكم بأنه تم تحديد حد أقصى لمدة التمويل السكني المدعوم بحيث تكون 20 سنة كحد أعلى ولجميع مستفيدي البرنامج (مستفيدي الوزارة والصندوق)، وذلك للطلبات الجديدة، اعتبارًا من تاريخ يوم الاثنين الموافق 2021/4/12م ويستثنى من ذلك الطلبات المدخلة بالنظام قبل التاريخ المحد"، وفقا لجريدة الوطن.

وبرنامج القرض العقاري المدعُوم نفّذ في يونيو 2017م من خلال تقديم قرض عقاري بمبلغ مدعوم الأرباح بنسبة تصل إلى 100%، لمن راتبه 14 ألف ريال أو أقل بضمان (على مبلغ هامش الربح) يصل إلى 500 ألف ريال من مبلغ التمويل ويعد البرنامج تمويل سكني لتمويل المواطنين السعوديين المدرجين ضمن قوائم الدعم السكني لدى صندوق التنمية العقارية، والذين انطبقت عليهم شروط تمويل وزارة الإسكان، ويرغبون بالحصول على الدعم الحكومي عن طريق البنك السعودي للاستثمار لشراء العقار المناسب، حيث يتحمل صندوق التنمية العقارية الأرباح المحسوبة على مبلغ التمويل حتى 500 ألف ريال.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
سر جديد وراء الشعور بالجوع طوال الوقت.. دراسة حديثة تكشف سر جديد وراء الشعور بالجوع طوال الوقت.. دراسة حديثة تكشف
الكسل يفاقم خطورة الوفاة بفيروس كورونا الكسل يفاقم خطورة الوفاة بفيروس كورونا
الأكثر قراءة
آلية جديدة لاستقدام العمالة المنزلية في السعودية آلية جديدة لاستقدام العمالة المنزلية في السعودية
دراسة صادمة: الآثار الجانبية لهذا اللقاح أكثر من المتوقع دراسة صادمة: الآثار الجانبية لهذا اللقاح أكثر من المتوقع
معركة عمرو أديب ومحمد رمضان.. الرد بضربة تحت الحزام! معركة عمرو أديب ومحمد رمضان.. الرد بضربة تحت الحزام!
أليغري لرئيس يوفنتوس: تخلص من رونالدو أليغري لرئيس يوفنتوس: تخلص من رونالدو
خطف وهتك عرض 6 فتيات.. إحالة طبيب مصري وزوجته للجنايات خطف وهتك عرض 6 فتيات.. إحالة طبيب مصري وزوجته للجنايات
القبض على مذيعة مصرية قتلت زوج شقيقتها .. والسبب القبض على مذيعة مصرية قتلت زوج شقيقتها .. والسبب "وشاية"
قبل أن تذهب
لندن تشهد توافد المواطنين على المطاعم والمقاهي بعد عودة النشاط التجاري
لندن تشهد توافد المواطنين على المطاعم والمقاهي بعد عودة النشاط التجاري
اكتشف المزيد