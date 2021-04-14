السعودية: تقليص التمويل السكني المدعوم إلى 20 عاما

أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية تعميما ينص على تقليص الحد الأقصى لمدة التمويل السكني المدعوم من 25 سنة إلى 20 سنة ابتداءً من 2021/4/12 وذلك للطلبات الجديدة، سعيا منها لخدمة أكبر عدد من الفئات المستهدفة بالتمويل السكني المدعوم.

وقالت الوزارة في سياق التعميم: "تماشيًا مع استراتيجية برنامج الإسكان للمرحلة الثانية وبهدف خدمة أكبر عد د من الفئات المستهدفة بالتمويل السكني المدعوم، نفيدكم بأنه تم تحديد حد أقصى لمدة التمويل السكني المدعوم بحيث تكون 20 سنة كحد أعلى ولجميع مستفيدي البرنامج (مستفيدي الوزارة والصندوق)، وذلك للطلبات الجديدة، اعتبارًا من تاريخ يوم الاثنين الموافق 2021/4/12م ويستثنى من ذلك الطلبات المدخلة بالنظام قبل التاريخ المحد"، وفقا لجريدة الوطن.

وبرنامج القرض العقاري المدعُوم نفّذ في يونيو 2017م من خلال تقديم قرض عقاري بمبلغ مدعوم الأرباح بنسبة تصل إلى 100%، لمن راتبه 14 ألف ريال أو أقل بضمان (على مبلغ هامش الربح) يصل إلى 500 ألف ريال من مبلغ التمويل ويعد البرنامج تمويل سكني لتمويل المواطنين السعوديين المدرجين ضمن قوائم الدعم السكني لدى صندوق التنمية العقارية، والذين انطبقت عليهم شروط تمويل وزارة الإسكان، ويرغبون بالحصول على الدعم الحكومي عن طريق البنك السعودي للاستثمار لشراء العقار المناسب، حيث يتحمل صندوق التنمية العقارية الأرباح المحسوبة على مبلغ التمويل حتى 500 ألف ريال.