"نخيل" تطلق تطبيق "My Nakheel" لإدارة العقارات

أطلقت شركة "نخيل" العقارية تطبيق "My Nakheel" للهواتف الذكية، حيث سيتمكن أكثر من 43 ألفاً من المستثمرين والمستأجرين في الشركة من الاستفادة من مساعدهم العقاري الافتراضي.

ويوفر التطبيق المتوفر للتحميل 90 خدمة، وذلك في أي وقت ومن أي مكان، فضلاً عن تميزه بالمرونة وإتاحته إرسال التسجيلات الصوتية وتحميل الصور من الجهاز المحمول.

وسيتمكن العملاء من عرض معلومات العقارات الخاصة بهم، وتسجيل اهتمامهم لشراء أو استئجار عقار جديد، وتجديد عقود الإيجار وتقديم طلبات خدمات الصيانة والتصاريح الأمنية، وإنجاز الدفعات بشكل سريع وآمن عبر التطبيق الذي سيتم تحديثه باستمرار عبر إضافة خدمات ومميزات جديدة.

وقال أحمد إبراهيم الأحمد، المدير التنفيذي لتقنية المعلومات لدى شركة "نخيل"، إن "التطبيق يجمع بين الراحة والأمان والكفاءة ليمنح مستثمري وعملاء الشركة المزيد من الوقت للاستمتاع بالحياة. ويأتي إطلاق التطبيق في إطار التزام "نخيل" بالتركيز على العميل واستخدام أحدث التقنيات المتقدمة لتوفير خدمات جديدة لأصحاب المصلحة لديها سواء كانوا من الملاك المقيمين أو المستأجرين في أحد مجتمعاتها السكنية أو المستثمرين المقيمين خارج الدولة أو المتطلعين لشراء أو استئجار عقارات جديدة في نخيل".