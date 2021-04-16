.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

"نخيل" تطلق تطبيق "My Nakheel" لإدارة العقارات

THUMBNAIL_ نخيل إعادة هيكلة قروض ضخمة
شركة "نخيل" للعقارات
عقارات دبي

"نخيل" تطلق تطبيق "My Nakheel" لإدارة العقارات

متابع الغاء المتابعة

دبي - وام

نشر في: آخر تحديث:

أطلقت شركة "نخيل" العقارية تطبيق "My Nakheel" للهواتف الذكية، حيث سيتمكن أكثر من 43 ألفاً من المستثمرين والمستأجرين في الشركة من الاستفادة من مساعدهم العقاري الافتراضي.

ويوفر التطبيق المتوفر للتحميل 90 خدمة، وذلك في أي وقت ومن أي مكان، فضلاً عن تميزه بالمرونة وإتاحته إرسال التسجيلات الصوتية وتحميل الصور من الجهاز المحمول.

وسيتمكن العملاء من عرض معلومات العقارات الخاصة بهم، وتسجيل اهتمامهم لشراء أو استئجار عقار جديد، وتجديد عقود الإيجار وتقديم طلبات خدمات الصيانة والتصاريح الأمنية، وإنجاز الدفعات بشكل سريع وآمن عبر التطبيق الذي سيتم تحديثه باستمرار عبر إضافة خدمات ومميزات جديدة.

أسعار عقارات دبي في ارتفاع.. هل تعافى الطلب؟ الأسواق العقارية عقارات دبي أسعار عقارات دبي في ارتفاع.. هل تعافى الطلب؟

وقال أحمد إبراهيم الأحمد، المدير التنفيذي لتقنية المعلومات لدى شركة "نخيل"، إن "التطبيق يجمع بين الراحة والأمان والكفاءة ليمنح مستثمري وعملاء الشركة المزيد من الوقت للاستمتاع بالحياة. ويأتي إطلاق التطبيق في إطار التزام "نخيل" بالتركيز على العميل واستخدام أحدث التقنيات المتقدمة لتوفير خدمات جديدة لأصحاب المصلحة لديها سواء كانوا من الملاك المقيمين أو المستأجرين في أحد مجتمعاتها السكنية أو المستثمرين المقيمين خارج الدولة أو المتطلعين لشراء أو استئجار عقارات جديدة في نخيل".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
حادثة مروعة بالرياض.. أسد يهاجم صاحبه ويرديه قتيلاً حادثة مروعة بالرياض.. أسد يهاجم صاحبه ويرديه قتيلاً
احذروا من الغبار.. قد يحمل كورونا أشهراً احذروا من الغبار.. قد يحمل كورونا أشهراً
الأكثر قراءة
الصحة السعودية: تأجيل موعد الجرعة الثانية.. وهذا السبب! الصحة السعودية: تأجيل موعد الجرعة الثانية.. وهذا السبب!
هل تذكرون المتحرش بطفلة المعادي؟.. هذا جديد القضية هل تذكرون المتحرش بطفلة المعادي؟.. هذا جديد القضية
مفكر مصري تنبأ قبل 30 عاما بحرب مع إثيوبيا.. ابنته تكشف مفكر مصري تنبأ قبل 30 عاما بحرب مع إثيوبيا.. ابنته تكشف
كلوب يلقي باللوم على محمد صلاح كلوب يلقي باللوم على محمد صلاح
شاهد.. محام مصري ينزع شاهد.. محام مصري ينزع "رتبة" ضابط استولى على هاتفه
بطلة بطلة "باب الحارة" تتبرأ منه: أكيد لا أتابعه
قبل أن تذهب
سجال دبلوماسي على الهواء بين وزيري خارجية تركيا واليونان
سجال دبلوماسي على الهواء بين وزيري خارجية تركيا واليونان
اكتشف المزيد