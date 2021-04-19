خطة حكومية جديدة في بريطانيا تسمح بالحصول على تمويل سكني بـ95%

بدأ المقرضون في بريطانيا تقديم قروض عقارية للذين يقدمون وديعة بنسبة 5% فقط، بموجب خطة ضمان حكومية جديدة.

وتم تصميم السياسة التي أعلن عنها في الميزانية، لمساعدة المزيد من مشتري العقار لأول مرة، في تأمين منزل.

لكن الإطلاق يأتي مع استمرار ارتفاع أسعار المنازل في بريطانيا إلى مستويات قياسية.

ويرى المحللون أن الصفقات الأرخص متاحة لأولئك القادرين على دفع وديعة بنسبة 10%.

ويشبه المخطط السياسات المستخدمة سابقًا لتعزيز سوق الإسكان والاقتصاد في بريطانيا، فضلاً عن تقديم الدعم لمن يشترون منزلًا لأول مرة، بحسب ما نقلته BBC.

سيكون المخطط الجديد متاحًا لأي شخص يشتري منزلًا بتكلفة تصل إلى 600000 جنيه إسترليني، ما لم يكن شراء للتأجير أو كمنزل ثانٍ.

وتقدم الحكومة البريطانية ضمانًا جزئيًا، بشكل عام بنسبة 15%، لتعويض المقرضين إذا تخلف المقترض عن السداد.