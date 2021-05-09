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ارتفاع صفقات السوق العقارية السعودية بـ6.2%

عقارات اقتصاد السعودية مناسبة
سجلت قيمة صفقات القطاع السكني بالسعودية ارتفاعا أسبوعيا بنسبة 2.8%
عقارات السعودية

ارتفاع صفقات السوق العقارية السعودية بـ6.2%

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دبي - العربية.نت

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سجل النشاط الأسبوعي للسوق العقارية السعودية ارتفاعا بنسبة 6.2% بعد عدة أسابيع من التراجع، ليستقر بنهاية الأسبوع الأخير ما قبل إجازة عيد الفطر المبارك عند مستوى سيولة جيد بلغ 4.1 مليار ريال.

حيث استفاد بالدرجة الأولى من الارتفاع الجيد في قيمة صفقات القطاع التجاري، التي سجلت ارتفاعا أسبوعيا بلغت نسبته 15.6%، لتستقر قيمة صفقات القطاع مع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى من مستوى 1.2 مليار ريال "28.9% من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية".

كما سجلت قيمة صفقات القطاع السكني ارتفاعا أسبوعيا بنسبة 2.8%، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى من مستوى 2.6 مليار ريال "62.7% من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية"، بحسب ما ورد في صحيفة "الاقتصادية".

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وارتفع أيضا إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي بنسبة 2.3%، ليستقر مستواه بنهاية الأسبوع الماضي عند 344 مليون ريال "8.4% من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية".

وعلى مستوى المؤشرات الأخرى للأداء الأسبوعي للسوق العقارية المحلية، فقد سجل عدد الصفقات العقارية انخفاضا بنسبة 1.4%، ليستقر عدد الصفقات بنهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 5.6 ألف صفقة عقارية.

وتركز الانخفاض على مستوى القطاعات الرئيسة للسوق على القطاع السكني، الذي سجل عدد صفقاته انخفاضا بنسبة 3%، بينما سجل عدد صفقات القطاع التجاري ارتفاعا بنسبة 7.9%، وارتفع عدد صفقات القطاعين الزراعي والصناعي بنسبة 1.2%.

أما على مستوى عدد العقارات المبيعة، فقد سجل انخفاضا بنسبة 1.4%، ليستقر مع نهاية الأسبوع عند مستوى 5.8 ألف عقار مبيع، وتركز الانخفاض على مستوى القطاعات الرئيسة للسوق على القطاع السكني، الذي سجل عدد العقارات المبيعة فيه انخفاضا بنسبة 2.4 %، بينما ارتفع عدد العقارات المبيعة للقطاع التجاري بنسبة 3%، وارتفع أيضا عدد العقارات المبيعة للقطاعين الزراعي والصناعي بنسبة 1.9%.

وبالنسبة إلى إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة خلال الأسبوع الماضي، فقد سجل انخفاضا أسبوعيا بلغت نسبته 8.0%، ليستقر الإجمالي عند مستوى 95.7 مليون متر مربع.

في الوقت ذاته الذي سجلت فيه مساحات صفقات القطاع التجاري ارتفاعا بنسبة قياسية بلغت 114.7%، كما ارتفعت مساحة الصفقات المنفذة للقطاع السكني بنسبة 33.3%، بينما سجلت مساحة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي انخفاضا بنسبة 12.5%.

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