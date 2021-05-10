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أبوظبي تقدم قروضا سكنية وإعفاءات من السداد بـ 602 مليون دولار 

أبوظبي
أبوظبي
أبوظبي

أبوظبي تقدم قروضا سكنية وإعفاءات من السداد بـ 602 مليون دولار 

المساعدات مخصصة لمواطني العاصمة الإماراتية

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دبي - العربية.نت

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أعلنت إمارة أبوظبي عن تقديمها قروض سكنية وإعفاء متوفين ومتقاعدين من ذوي الدخل المحدود من سداد مستحقات القروض السكنية بقيمة إجمالية بلغت 2.21 مليار درهم (602 مليون دولار)، استفاد منها 1656 مواطناً في إمارة أبوظبي.

ويأتي اعتماد صرف هذه الحزمة من القروض السكنية والإعفاءات لعام 2021، ضمن برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية "غداً 21" لمضاعفة منح القروض السكنية للمواطنين، وتزامناً مع قرب حلول عيد الفطر.

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