أبوظبي
أبوظبي تقدم قروضا سكنية وإعفاءات من السداد بـ 602 مليون دولار
المساعدات مخصصة لمواطني العاصمة الإماراتية
أعلنت إمارة أبوظبي عن تقديمها قروض سكنية وإعفاء متوفين ومتقاعدين من ذوي الدخل المحدود من سداد مستحقات القروض السكنية بقيمة إجمالية بلغت 2.21 مليار درهم (602 مليون دولار)، استفاد منها 1656 مواطناً في إمارة أبوظبي.
ويأتي اعتماد صرف هذه الحزمة من القروض السكنية والإعفاءات لعام 2021، ضمن برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية "غداً 21" لمضاعفة منح القروض السكنية للمواطنين، وتزامناً مع قرب حلول عيد الفطر.
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