أكثر من 7 مليارات درهم.. مبيعات عقارية قوية لـ"إعمار" في الربع الأول

سجلت شركة إعمار العقارية خلال الربع الأول من عام 2021، زيادة في مبيعات العقارات الجماعية بنسبة 83% لتصل إلى 7.115 مليار درهم (1.937 مليار دولار)، مقارنة بمبيعات المجموعة العقارية للربع الأول من عام 2020 والتي بلغت 3.887 مليار درهم (1.058 مليار دولار)، وكانت مبيعات العقارات أعلى من الربع الأول من عام 2019 بنسبة 6%.

وبحسب ما أعلنته شركة إعمار فقد بلغت إيرادات الربع الأول من عام 2021، نحو 6 مليارات درهم إماراتي أي 1.632 مليار دولار، بزيادة قدرها 12% مقارنة بإيرادات الربع الأول لعام 2020 البالغة 5.328 مليار درهم إماراتي (1.451 مليار دولار).

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وسجلت إعمار صافي ربح قدره 657 مليون درهم /179 مليون دولار للربع الأول من عام 2021، مقارنة بصافي ربح قدره 609 ملايين درهم (166 مليون دولار) خلال نفس الفترة من عام 2020 بنمو نسبته 8%.

ومع مبيعات قوية تصل إلى 41.805 مليار درهم إماراتي (11.382 مليار دولار) والتي سيتم الاعتراف بها كإيرادات مستقبلية لشركة إعمار العقارية.

وقال محمد العبار مؤسس شركة إعمار العقارية: "باعتبارها واحدة من أكثر الأسواق ديناميكية ونموًا في العالم فإن مرونة سوق العقارات في دبي هي شهادة على التزامها بأن تصبح واحدة من أفضل المدن في العالم، ونحن ملتزمون بتقديم العقارات في الوقت المناسب وتقديم مشاريع سكنية لا مثيل لها تعمل على تحسين حياة سكاننا وزوارنا، وفي غضون هذه الفترة الزمنية القصيرة تمكنت إعمار من تحقيق نتائج مماثلة لعام 2019 قبل أن يؤثر الوباء على الأعمال التجارية على مستوى العالم والنتائج ليست صدفة إنها جهد جماعي".

وقامت إعمار بتسليم أكثر من 74500 وحدة سكنية في دبي والأسواق الدولية مع أكثر من 25500 وحدة قيد التطوير حاليا في الإمارات و11500 وحدة في الأسواق العالمية.