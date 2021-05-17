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مبيعات العقارات في دبي 195 مليون دولار في يوم واحد

عقارات دبي
عقارات دبي
عقارات دبي

مبيعات العقارات في دبي 195 مليون دولار في يوم واحد

سجلت الرهون 42 مليون دولار

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دبي - العربية.نت

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أكثر من 715 مليون درهم (195 مليون دولار) حيث شهدت الدائرة تسجيل 248 مبايعة بقيمة 556.48 مليون درهم منها 22 مبايعة للأراضي بقيمة 105.44 مليون درهم و226 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 451.04 مليون درهم، وذلك خلال يوم أمس الأحد.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 19 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، تليها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، تليها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وتصدرت منطقة الحبية الرابعة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 9 مبايعات بقيمة 35 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 48 مليون درهم وثالثة في ند الشبا الثالثة بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 11 مليون درهم .

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 28 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في منطقة مرسى دبي وأخيرا مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا .

و تصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 71 مبايعة بقيمة 127 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 28 مبايعة بقيمة 12 مليون درهم وثالثة في الثنية الخامسة بتسجيلها 22 مبايعة بقيمة 23 مليون درهم .

وسجلت الرهون قيمة قدرها 153.9 مليون درهم (42 مليون دولار) منها 9 رهن أراض بقيمة 56.24 مليون درهم و41 رهن فلل وشقق بقيمة 97.66 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الثالثة بقيمة 41 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الخامسة بقيمة 11 مليون درهم .

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 3 هبات بقيمة 5.14 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 4 ملايين درهم، وأخري في منطقة نخلة جميرا بقيمة 876 ألف درهم.

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