الصفقات العقارية في دبي تتجاوز 299 مليار دولار في 10 سنوات

سجلت سوق عقارات دبي أكثر من 1.1 تريليون درهم (299.4 مليار دولار)، خلال العقد الماضي ما بين 2010 لغاية 2020، وثقتها دائرة الأراضي والأملاك عبر 479,693 معاملة، وهي المرة الأولى، التي يتخطى فيها السوق مستويات تاريخية في حجم الصفقات وقيمتها الإجمالية.

وذهب النصيب الأكبر من عدد الصفقات إلى الوحدات السكنية والتجارية، وبلغ عددها 371105 شقق سكنية وتجارية بيعت بمبلغ تجاوز نصف تريليون درهم، تلتها صفقات الأراضي على اختلاف أنواعها واستخداماتها، وبلغت 74428 قطعة أرض بيعت بنصف تريليون تقريباً، ثم حلت المباني والفلل السكنية ثالثة، وعددها 34490 فيلا ومبنى سكنياً وتجارياً بيعت بـ 80 مليار درهم، وفقا لصحيفة البيان.

مادة اعلانية

وذهبت صدارة القيمة الإجمالية للصفقات إلى مناطق مرسى دبي بـ 87 ملياراً، تلتها منطقة برج خليفة بـ 76 ملياراً، ثم الخليج التجاري بـ 50 ملياراً، ونخلة جميرا بـ 33 مليار درهم.

وتدفع أنشطة التطوير العقاري وتيرة قطاع البناء والتشييد، وهو القطاع الأكثر اكتظاظاً بالعمالة في دبي، ويوظف 27.6 % من إجمالي العمالة (556,000 عامل في 2016).