وي وورك: تأجير المساحات المكتبية عاد لمستويات ما قبل كورونا

قال الرئيس التنفيذي لشركة WeWork التابعة لـ SoftBank، إن الطلب على تأجير مساحات العمل المشتركة ارتد ليتجاوز مستويات ما قبل الجائحة، بدعم من محاولات الشركات إلى إعادة الموظفين إلى المكاتب تدريجيا في مواقع ومواعيد مرنة.

وأضاف Marcelo Claure أن الجائحة منحت الشركة فرصة لإعادة تنظيم عملياتها وخفض التكلفة، مضيفا أن الإيرادات المتوقعة لعام 2021 تبلغ 3.2 مليار دولار باستثناء الصين، وهي نفس مستويات عامي 2019 و2020.

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كان الاكتتاب المرتقب لشركة WeWork التابعة SoftBank قد تأجل منذ عامين، بعد انهيار الثقة في مؤسسها ورئيسها التنفيذي Adam Neumann وأسلوب حوكمة الشركة.

كانت شركة وي وورك وافقت في مارس الماضي على عرض شرائها من قبل BowX Acquisition، وهي شركة استحواذ ذات الأغراض الخاصة أو ما يعرف بـSPAC.

وفي هذا السياق، ستجمع WeWork 1.3 مليار دولار نتيجة للصفقة، بتقيم بـ 9 مليارات دولار، حيث من المتوقع أن تنتهي عملية الشراء في الربع الثالث من العام الحالي.