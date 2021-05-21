"نخيل" تبيع فللا بـ800 مليون درهم خلال 4 ساعات من إطلاقها

أعلنت شركة نخيل للتطوير العقاري، عن بيع فلل بقيمة 800 مليون درهم إماراتي خلال زمن قياسي بلغ أربع ساعات فقط، فيما تنافس المستثمرون على شراء الفلل الجديدة التي أعلنت عنها الشركة في مجمعها السكني الجديد "مروج الفرجان".

وبهذا تكون المرحلة الأولى من المشروع والتي تضم 217 فيلا من أربع وخمس غرف نوم قد بيعت بالكامل بعد إطلاقها أمس الخميس.

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وقال المتحدث باسم شركة نخيل إن "الإقبال الهائل على مشروع مروج الفرجان يؤكد ثقة المستثمرين بالقطاع العقاري بدبي، واستمرار الازدهار في قطاع الفلل السكنية تحديدًا، واستمرار الطلب على المنازل عالية الجودة في مشاريع توفر مرافق متميزة".

أطلقت شركة نخيل، مجمعها السكني الجديد "مروج الفرجان" الذي يضم 418 فيلا في منطقة الفرجان التي تعد أحد أكبر مشاريع الشركة في دبي.

ويقع المشروع وسط منطقة الفرجان وعلى مقربة من مركز البافيليون ونادي الفرجان ومحطة مترو دبي، حيث يسهل الوصول إليه من شارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الشيخ زايد ومول ابن بطوطة.

ومن المقرر بدء الأعمال الإنشائية العام الحالي لتكتمل عام 2024.

يذكر أن أكثر من 1700 متعامل لدى "نخيل" استثمروا بالفعل في منطقة الفرجان التي تمتد بمساحة 560 هكتارًا ويسكنها حوالي 26 ألف نسمة حاليًا.

ويأتي مشروع "مروج الفرجان" لينضم إلى 1700 فيلا وتاون هاوس و2800 شقة سكنية في المنطقة.