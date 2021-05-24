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"أراد" ترسي عقداً بـ 180 مليون درهم لبناء "ذا بوليفارد" في الشارقة

مشروع ذا بوليفارد في الشارقة
مشروع ذا بوليفارد في الشارقة
عقارات

"أراد" ترسي عقداً بـ 180 مليون درهم لبناء "ذا بوليفارد" في الشارقة

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الشارقة - وام

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أرست شركة "أراد" للتطوير العقاري، عقد إنشاءات جديدا بقيمة 180 مليون درهم لبناء "ذا بوليفارد" المجمع السكني الفاخر ضمن مشروع الجادة العملاق في قلب الشارقة.

يقع "ذا بوليفارد" في أحد أطراف منطقة إيست فيليدج العصرية بالجادة، ويضم 3 أبنية سكنية كبيرة ويتكون كل مبنى من تسعة طوابق تضم في مجملها قرابة 600 وحدة سكنية تمتاز بإطلالات مميزة على الشارع الرئيسي في الجادة، مع مجموعة من المتاجر والمطاعم والمقاهي الراقية.

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وستتم المباشرة بالأعمال الإنشائية فورا ويتوقع تسليم المنازل للمالكين بحلول نهاية 2022.

وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس إدارة أراد: "تسير الأعمال الإنشائية في الجادة وفق ما هو مخطط له ونحن حريصون على تسليم المنازل في أقرب وقت ممكن في واحد من أسرع المجتمعات السكنية نموا بإمارة الشارقة.. منازلنا الفاخرة حظيت ضمن أكثر المواقع شعبية في الجادة بقبول كبير لدى المستثمرين والمشترين لتشكل إضافة نوعية للمشهد العمراني العصري في إمارة الشارقة".

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