أسعار عقارات دبي تبدأ دورة جديدة.. هذا سرّ مستوى 900 درهم للقدم المربعة

أكد رئيس أبحاث السوق العقاري في Valustrat حيدر طعيمة، في مقابلة مع "العربية" أن التراجع في سعر القدم المربعة لأسعار العقارات في بعض مناطق دبي، وصل إلى مستويات متدنية، وبدأت تعيد دورتها بالارتفاع التدريجي.

وأشار إلى أن السوق يمر بمرحلة دورة عقارية جديدة وصلت إلى قعرها، فمنذ عام 2014 فقدت العقارات 40% من قيمتها والآن نشهد في الربعين الأخير من العام الماضي، والأول من العام الحالي، بدأت الأسعار بالارتفاع بشكل طفيف حتى وصلت إلى مستوى 900 درهم للقدم المربعة، وهذا رقم منخفض قياسي يعود للعام 2010.

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وتوقع أن تكون هذه الأرقام بداية دورة جديدة في السوق العقارية في دبي.

وفي حين يظل سوق الشقق مستقراً، زاد الطلب على الفلل والتاون هاوس في دبي وأبوظبي بحسب طعيمة.

وتوقع أن نشهد تعافياً تدريجياً وليس كبيراً و"هذا تحرك صحي والتحرك على الفلل في دبي وفي أبوظبي وسوق الشقق لم يزل فيه استقرار وهناك بعض الارتفاعات في بعض المناطق".

واعتبر أن الدورة الإيجارية تحتاج لمزيد من الوقت لتلحق بعقود البيع لأن العقود الإيجارية سنوية، موضحاً أن الخطوات التنظيمية في السوق العقارية في دبي ستساهم في ضبط إيقاع حركة الأسعار بشكل صحي وإيجابي، ويكون في صالح الباحثين عن فرص استثمارية.

وأشار إلى تشكيل لجنة عليا عام 2019 من قبل الحكومة لتشجيع نمو القطاع العقاري، ومنح بعض خيارات الفيزا والإقامة وحتى منح الجنسية، لكن هذه اللجنة أيضا تعنى بحالة الموازنة بين العرض والطلب على العقارات في الإمارات، وبالتالي نرى شركات كبرى أعلنت تأجيل بعض المشاريع لديها.