أراضي دبي: 51% زيادة في صفقات العقار خلال الربع الأول

حافظ القطاع العقاري في إمارة دبي على وتيرة نمو متصاعدة منذ بداية العام الجاري، الأمر الذي يؤكد المرونة والجاذبية التي يتمتع بها القطاع.

وأظهرت أرقام وبيانات صادرة عن دائرة الأراضي والأملاك بدبي، متانة القطاع وقدرته على التكيّف مع مختلف الظروف والمستجدات، إذ بلغ عدد التصرفات العقارية التي تم تسجيلها في إمارة دبي منذ مطلع عام 2021 ولغاية نهاية شهر أبريل الماضي 25,445 تصرفا عقاريا، بقيمة إجمالية وصلت إلى 92 مليار درهم، لتحقق بذلك زيادة بنسبة 51% من حيث عدد التصرفات و 72% من حيث قيمتها، مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.

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وكشفت النشرة عن مواصلة القطاع العقاري في الإمارة استقطاب المزيد من المستثمرين العقاريين، وذلك بفضل ما يتمتع به القطاع من بنية تحتية قوية وفرص استثمارية جذابة حيث بلغ عدد المستثمرين الجدد منذ مطلع العام حتى نهاية أبريل الماضي 8749 مستثمرا جديدا يمثلون ما نسبته 65% من إجمالي عدد المستثمرين العقاريين المسجلين في تلك الفترة، وذلك بنمو وصل إلى 54% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.

وبلغ إجمالي قيمة الاستثمارات العقارية خلال الفترة المذكورة نحو 36 مليار درهم، محققة بذلك زيادة قدرها 44% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، الأمر الذي يؤكد استمرارية تدفق الاستثمارات العقارية منذ بداية العام بوتيرة عالية ويعزز كذلك من ثقة المستثمرين المحليين والعالميين على حد سواء.

وبلغ عدد العقود المسجلة منذ مطلع عام 2021، ولغاية نهاية شهر أبريل الماضي 187949 عقدا، حيث استحوذت عقود الإيجار الجديدة على 58% منها، في حين مثلت العقود المجددة نسبة بلغت 42% من إجمالي العقود المسجلة خلال الفترة المشار إليها.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة نموا متزايدا وانتعاشاً أكبر للقطاع العقاري، وذلك في أعقاب سماح اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي بتقديم طلبات التصريح الإلكتروني لفعاليات الأعمال بمختلف أنواعها، إلى جانب اقتراب انطلاق فعاليات" إكسبو دبي 2020" والتي ستستقطب بدورها السياح والزوّار من مختلف أنحاء العالم.