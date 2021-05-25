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أميركا.. هبوط مبيعات المنازل الجديدة 6% في أبريل

منازل مبيعات عقار أميركا
تراجع مبيعات المنازل الأميركية
اقتصاد أميركا

أميركا.. هبوط مبيعات المنازل الجديدة 6% في أبريل

وسط شح المعروض الذي يهدد بإبطاء زخم سوق الإسكان

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دبي - العربية.نت

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هبطت مبيعات المنازل الجديدة لأسرة واحدة في الولايات المتحدة في أبريل بينما قفزت الأسعار وسط شح في المعروض يهدد بإبطاء زخم سوق الإسكان في أكبر اقتصاد في العالم.

وقالت وزارة التجارة الأميركية الثلاثاء، إن مبيعات المنازل الجديدة انخفضت 5.9% إلى معدل سنوي بلغ 863 ألف وحدة الشهر الماضي. وجرى تعديل وتيرة المبيعات لشهر مارس بالخفض إلى 917 ألف وحدة من القراءة السابقة البالغة 1.021 مليون وحدة.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن تبلغ وتيرة مبيعات المنازل الجديدة، التي تشكل حصة صغير من مبيعات المساكن الأميركية، 970 ألف وحدة في أبريل.

وقفز متوسط سعر المنزل الجديد 20.1% عن مستواه قبل عام إلى 372 ألف و400 دولار في أبريل. وحوالي 73% من المنازل الجديدة التي بيعت الشهر الماضي كانت إما قيد الإنشاء أو لم يبدأ بعد بناؤها.

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