.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

روسيا تخطط لبناء ثاني أطول برج في العالم

عقارات
ناطحات سحاب
عقارات

روسيا تخطط لبناء ثاني أطول برج في العالم

سيضم أعلى طابق في العالم مخصص للسكن

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

كشف المعماري الاسكتلندي كيتل كوليكتيف عن خطط لبناء ثاني أطول ناطحة سحاب في العالم في سانت بطرسبرغ بروسيا، بعد برج خليفة بدبي الذي يأتي أولاً.

وقال كيتل إن المبنى الذي سيبلغ ارتفاعه 703 أمتار، سيحتل المرتبة الثانية لأعلى مبنى في العالم، بعد برج خليفة بدبي (ارتفاعه 828 متراً)، وفقاً لموقع "هيرالد سكوتلاند".

وأضاف المعماري أن "البرج المرتقب، أطلق عليه اسم Lakhta Centre II (مركز لاختا 2)، سيضم أعلى طابق في العالم مخصص للسكن، إضافة لمنطقة عرض لمشاهدة المناظر المحيطة. سيتجاوز المبنى في ارتفاعه برج شنغهاي (632 مترا) الذي يعد حالياً ثاني أطول مبنى في العالم، كما سيتفوق على برج شارد في المملكة المتحدة (310 أمتار)، بأكثر من ضعف ارتفاعه".

وأشار كيتل إلى أن البرج الجديد "سيقف إلى جانب أطول مبنى في أوروبا" وهو مركز لاختا الذي يبلغ ارتفاعه 462 متراً، ويشكل المقر الرئيسي لشركة الطاقة العملاقة غازبروم.

قال توني كيتل، رئيس التصميم، إن البرج الجديد سيشمل "مزيجا من الاستخدامات التي ستوجد مساحة ردهة عمودية مع مركز نابض بالحياة باعتباره قلب هذه المنطقة التجارية الجديدة". ولفت إلى أن التصميم جمالي وعملي على حد سواء، حيث سيقلل من قوة الرياح الكبيرة التي ستؤثر على الهيكل، وبالتالي تقليل حجم العناصر الهيكلية المطلوبة داخل المبنى، وفقا لصحيفة البيان.

نشأ البرج من فكرة جريئة مستوحاة من الطاقة بجميع أشكالها، ونظراً لأهميته واحتفائه بالطاقة والاستدامة، سيكون المشروع أكثر من مجرد علامة بارزة في مدينة سانت بطرسبرغ، حيث سيكون بأهمية وطنية تعرض روسيا على المسرح العالمي، كدولة تستثمر في الأعمال والابتكار والتفكير الإبداعي، بحسب أحد المتحدثين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
6 علاجات منزلية.. كيف تتحكم في الكوابيس؟ 6 علاجات منزلية.. كيف تتحكم في الكوابيس؟
أوراق خضراء تحمل السر لـ أوراق خضراء تحمل السر لـ"صحة حديدية"
الأكثر قراءة
طريقة وشروط سفر المصريين الراغبين في العودة إلى السعودية طريقة وشروط سفر المصريين الراغبين في العودة إلى السعودية
خبيران بالأوبئة: علماء صينيون صنّعوا كورونا بالمختبر.. ولدينا أدلة! خبيران بالأوبئة: علماء صينيون صنّعوا كورونا بالمختبر.. ولدينا أدلة!
اكتشاف 7 حالات فطر أسود في مصر.. جراحات لإزالة أجزاء مصابة اكتشاف 7 حالات فطر أسود في مصر.. جراحات لإزالة أجزاء مصابة
بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية
أخطر وينتشر أسرع.. ماذا تعرف عن سلالة كورونا الفيتنامية؟ أخطر وينتشر أسرع.. ماذا تعرف عن سلالة كورونا الفيتنامية؟
شاهد النيران تلتهم سفينة مكتظة بأكثر من 200 راكب شاهد النيران تلتهم سفينة مكتظة بأكثر من 200 راكب
قبل أن تذهب
زيارات ليبية لدول الجوار لإحياء التعاون الاقتصادي والأمني
زيارات ليبية لدول الجوار لإحياء التعاون الاقتصادي والأمني
اكتشف المزيد