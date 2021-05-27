إصدار 60 ترخيصاً لاستكمال أعمال التوسعة الثالثة للمسجد الحرام

أعلنت وكالة المشاريع والدراسات الهندسية في السعودية، استئناف مقاول مشروع التوسعة الثالثة بالمسجد الحرام، لحزم الأعمال الإنشائية والكهروميكانيكية والتشطيبات المعمارية، وإصدار التراخيص المنظمة لتلك الأعمال التي بلغت 60 ترخيصاً.

يأتي ذلك بعد الاستفادة من مواقع المشروع لاستيعاب أعداد المعتمرين والمصلين خلال أيام شهر رمضان المبارك بمسطح إجمالي 528,301 متر مربع، من ضمنها مشروعات توسعة الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ومشروع رفع الطاقة الاستيعابية لمبنى المطاف.

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ويشمل استئناف الأعمال على سبيل المثال لا الحصر أعمال البوابات والمنارات الرئيسية (باب الملك عبدالعزيز وباب العمرة وباب الفتح)، وأعمال تركيب الأسقف المعلقة بأدوار مبنى المطاف، واستكمال أعمال مشروع ميزانين الدور الثاني، بالإضافة إلى الأعمال والخدمات المساندة، وحزم مشروعات البنية التحتية، بالتنسيق مع مكتب إدارة الإنشاءات التابع لوزارة المالية.

وناقشت الوكالة خطط المشروعات وبرامج العمل ومراحل التنفيذ المختلفة للأعمال المتبقية والمستهدفة خلال المرحلة الحالية، والعمل بتضافر جميع الجهود على إعداد وتهيئة المساحات والمناطق المخصصة لموسم حج هذا العام 1442هـ، وفق المساحات والمسارات المعتمدة في خطط التفويج.