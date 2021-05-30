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ناطحة سحاب في دبي بحدائق معلّقة وتوربينات لإنتاج الطاقة

ناطحة سحاب دبي
المشروع سكني وسيشكل ثورة في العمارة المستدامة
عقارات دبي

ناطحة سحاب في دبي بحدائق معلّقة وتوربينات لإنتاج الطاقة

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دبي - العربية.نت

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كشفت مصادر مطلعة لصحيفة "البيان" الإماراتية عن خطط لإطلاق عمليات تشييد ناطحة سحاب في دبي فريدة من نوعها بارتفاع يصل إلى 460 متراً وتقع على شارع الشيخ زايد على مقربة من برج خليفة.

وأوضحت المصادر أن المشروع سكني وسيشكل ثورة في العمارة المستدامة وهندسة الرياح والهياكل الإنشائية.

وأشارت إلى أن الناطحة من تطوير شركة "أس آر جي"، وتصميم "كيلا" التي صممت أيقونات هندسية أبرزها متحف المستقبل و"سيتي ووك".

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واللافت في التصميم هو تموضع توربينات الرياح المزدوجة في قمته ما يؤسس لمعايير جديدة في مستقبل المباني الشاهقة.

ويتوقع أن تنتج التوربينات طاقة قصوى تبلغ 500 ميغاوات، فضلاً عن استخدام الألواح الكهروضوئية عالية الكفاءة تعمل بالطاقة الشمسية لإنتاج طاقة متجددة.

أما العناصر الرئيسية الثلاثة للتصميم فهي شبكة الخرسانة المسلحة بالألياف الزجاجية الخارجية، وتوربينات الرياح في الجزء العلوي من المبنى و3 حدائق معلّقة.

كما يقلل التصميم الهندسي من وزن المبنى والأساسات بنسبة تصل إلى 22%، ويقلل من شدة تعرض واجهات المبنى للشمس بنسبة 30%.

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