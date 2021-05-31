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"أراد" ترسي أول عقود إنشائية في مشروع "مسار" السكني بالشارقة

مشروع مسار في الشارقة
مشروع مسار في الشارقة
عقارات

"أراد" ترسي أول عقود إنشائية في مشروع "مسار" السكني بالشارقة

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الشارقة - وام

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أعلنت شركة التطوير العقاري "أراد" عن ترسية أول عقدين في مشروعها الثالث "مسار"، الذي يقع في ضاحية السيوح بإمارة الشارقة ويمتد على مساحة 19 مليون قدم مربعة، والذي تم إطلاقه في يناير الماضي بقيمة إجمالية عند 8 مليارات درهم.

ويضم المشروع 4 آلاف فيلا ومنزل ريفي متلاصق ضمن مخطط رئيسي من ثمانية مجتمعات مسورة، وسط محيط من الأشجار الكثيفة والمساحات الطبيعية الخضراء.

وسيبدأ العمل بالمشروع بموجب العقدين فورا، ومن المتوقع انتهاء الإنشاءات خلال ستة أشهر.

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وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس إدارة "أراد": " تعد هذه لحظة فارقة بالنسبة لمشروع "مسار" الذي عملنا على تصميمه بهدف صياغة معايير جديدة لأساليب العيش ليس في الشارقة فقط وإنما في جميع المجتمعات السكنية على مستوى المنطقة".

وأضاف: "شهدنا إقبالا كبيرا على المنازل ضمن المرحلة الأولى من المشروع، في إطار الأداء الاستثنائي للقطاع العقاري في إمارة الشارقة خلال الشهور الخمسة الأولى من هذا العام".

ويقع مركز الزوار في قلب المخطط الرئيسي للمشروع، حيث سيتيح الفرصة أمام الزائرين والسكان المستقبليين للإطلاع على نبذة عن التجربة المعيشية المبتكرة التي سيوفرها "مسار" للقاطنين عند انتهاء المشروع، ويعكس تصميمه البسيط والهادئ المشهد المعماري المتكامل.

يشار إلى أن يناير الماضي شهد بيع أول 445 منزلا ضمن "سنديان"، والتي تشكل المرحلة الأولى من "مسار" حيث يخطط المطور العقاري لإطلاق مبيعات المرحلة الثانية بحلول نهاية هذا العام، ومن المتوقع إنهاء العمل في أول باقة من المنازل في حي سنديان خلال الربع الأول من عام 2023.

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